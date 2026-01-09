Старые, но надежные: 5 причин, почему современная тара не заменяет советские маленькие бидоны

В них можно хранить не только молоко, но и, например, компот

Советские бидоны для молока все еще можно увидеть во многих квартирах, хотя, кажется, что современные пакеты уже давно их заменили. Среди всего прочего там же можно встретить старые формы для хлеба.

Почему хозяйки до сих пор выбирают маленькие бидоны для хранения молока, особенно домашнего, объяснил "Телеграф ". Причин больше, чем кажется, и они связаны не только с традицией.

Основные преимущества бидонов:

Надежность и герметичность. Плотные крышки и уплотнители защищают молоко от грязи и микроорганизмов при сборе и транспортировке;

Плотные крышки и уплотнители защищают молоко от грязи и микроорганизмов при сборе и транспортировке; Удобство. Ручки-скобы позволяют легко переносить бидон, а сам он прочен и долговечен, в отличие от одноразовых пакетов;

Ручки-скобы позволяют легко переносить бидон, а сам он прочен и долговечен, в отличие от одноразовых пакетов; Экономичность. Для небольших хозяйств это дешевле, чем постоянно приобретать новую тару. Старые бидоны можно использовать много лет;

Для небольших хозяйств это дешевле, чем постоянно приобретать новую тару. Старые бидоны можно использовать много лет; Традиция. Для многих это обычный способ работы с молоком, который передается из поколения в поколение;

Для многих это обычный способ работы с молоком, который передается из поколения в поколение; Универсальность. Бидон подходит и для сбора, и для хранения, и для перевозки молока. Кроме того, в нем можно хранить воду, компот, сок и другие напитки, которые производят дома.

Бидон. Фото: OLX

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему старые советские вафельницы до сих пор не исчезли из кухонь.