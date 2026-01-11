Укр

Как из черенка винограда вырастить саженец? Все просто!

Ирина Семчишина
Как из веточки винограда вырастить целый куст
Как из веточки винограда вырастить целый куст. Фото telegraf.com.ua

Если вырастить саженец винограда из черенка (чубука), можно сэкономить и получить массу удовольствия от процесса. Но как это сделать?

Многие начинающие виноградари часто задают вопрос, как укоренить черенок винограда в домашних условиях, что для этого нужно. Все достаточно просто, это можно сделать даже без кильчеватора и химических стимуляторов.

1 — Черенки с обновленными срезами замачиваем в талой снеговой воде (или отстоянной из водопровода) с добавлением чайной ложки меда. Нижний срез делается под почкой на расстоянии 0.5-1 см (это не касается черенков с одной почкой).

  • Важно: черенки могут быть с тремя, двумя и даже с одной почкой! Но оптимально все-таки это 2 или 3 почки.
2 — Ставим черенки в емкость с небольшим количеством воды (на 2-3 см от дна посуды). Можно положить пару таблеток активированного угля.

3 — Будет хорошо, если эту емкость вы поставите на электрическую грелку, включенную на минимум. Так вы получите нужную разницу температур (тепло в зоне корней и прохладу в зоне будущих побегов).

4 — Примерно через месяц-полтора вы заметите появление корней, после чего нужно будет провести посадку в стаканчики.

С появлением пятого листа ваш укорененный черенок получает гордое звание саженца, с чем мы вас и поздравляем.

Саженцы винограда
Саженцы винограда

Остается добавить, что лучшее время для укоренения — середина марта. Впрочем, самые нетерпеливые приступают к этим "играм" уже с конца декабря, когда официально завершается период покоя у винограда. Только для выращивания таких саженцев, потребуется подсветка и обогрев, что может быть затратно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про самые надежные сорта винограда, которые можно выращивать в Украине — если вы новичек в виноградном деле и только выбираете, что посадить, обратите внимание именно на эти сорта.

