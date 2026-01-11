Как из черенка винограда вырастить саженец? Все просто!

Если вырастить саженец винограда из черенка (чубука), можно сэкономить и получить массу удовольствия от процесса. Но как это сделать?

Многие начинающие виноградари часто задают вопрос, как укоренить черенок винограда в домашних условиях, что для этого нужно. Все достаточно просто, это можно сделать даже без кильчеватора и химических стимуляторов.

1 — Черенки с обновленными срезами замачиваем в талой снеговой воде (или отстоянной из водопровода) с добавлением чайной ложки меда. Нижний срез делается под почкой на расстоянии 0.5-1 см (это не касается черенков с одной почкой).

Важно: черенки могут быть с тремя, двумя и даже с одной почкой! Но оптимально все-таки это 2 или 3 почки.

2 — Ставим черенки в емкость с небольшим количеством воды (на 2-3 см от дна посуды). Можно положить пару таблеток активированного угля .

3 — Будет хорошо, если эту емкость вы поставите на электрическую грелку, включенную на минимум. Так вы получите нужную разницу температур (тепло в зоне корней и прохладу в зоне будущих побегов).

4 — Примерно через месяц-полтора вы заметите появление корней, после чего нужно будет провести посадку в стаканчики.

С появлением пятого листа ваш укорененный черенок получает гордое звание саженца , с чем мы вас и поздравляем.

Саженцы винограда

Остается добавить, что лучшее время для укоренения — середина марта. Впрочем, самые нетерпеливые приступают к этим "играм" уже с конца декабря, когда официально завершается период покоя у винограда. Только для выращивания таких саженцев, потребуется подсветка и обогрев , что может быть затратно.

