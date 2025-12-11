Самый надежный виноград — три сорта, которые накормят всю семью и соседей тоже

Многие сорта винограда склонны болеть без нужных обработок химикатами. Но есть виноград, который не требует особого ухода

Принцип "посадил и забыл" — это не про виноград. Эти солнечные ягоды могут повреждаться грибками, вирусами и насекомыми, натиск которых способен свести на нет результаты вашего труда.

Но все-таки есть некоторые сорта винограда, которые могут похвастаться особенной устойчивостью к вредным факторам. Такие сорта так и называются — "комплексно-устойчивыми". И безусловным лидером в этом рейтинге является виноград Августин.

Августин

Это болгарская селекция, и по разным каталогам Августин может называться как Феномен, или как Плевен. Это белый (точнее желтый) виноград, в Центральной Украине созревает в средине августа, ягода похожа на легендарный "дамский пальчик", гроздь рыхлая.

Виноград не трещит, хорошо висит на кустах, не требуя одномоментной сборки урожая. Вкус гармоничный, а морозоустойчивость на уровне минус 24 градуса, что позволяет выращивать его в большинстве областей Украины в неукрывной культуре.

Августин к/у, он же Феномен, он же Плевен

ПГ-55

Эта форма из наследия легендарного Павла Голодриги (ПГ расшифровывается как "Памяти Голодриги"). Первоначально этот виноград хотели назвать Прелестью, настолько он понравился создателям. Но выяснилось, что это название уже использовалось другим селекционером, а позднее времени не нашлось на эти процедуры, потому он так и остался номерным ПГ.

Если вкратце, то ПГ-55 это "синий Августин". Все совпадает вплоть до вида и размера гроздей, только сине-черного цвета.

ПГ-55 всегда с урожаем

Кишмиш Ромулус

В список самых неприхотливых, конечно, входит американский кишмиш Ромулус. Очень урожайный, куст буквально завален гроздями винограда без малейшего намека на косточки. Конечно, в первые пару лет виноград стоит пожалеть и нормировать, чтобы дать ему войти в силу. Зато потом вы сможете каждый год делать много вкуснейшего домашнего изюма, или употреблять свежим, или даже сделать свое вино: Ромулус способен на многое в умелых руках.

Созревает в середине августа. А главное, что морозоустойчивость Ромулуса составляет минус 27 градусов, а значит его можно выращивать сразу на беседке или летнем въезде, не снимая на зиму.

Ромулус — ягода некрупная, но зато без косточек

Стоит добавить, что если вам нравится виноград без косточек, то стоит обратить внимание на проверенные и надежные сорта Эйнсет сидлисс, Гленора, Венус, Юпитер, Хоуп, Джой. Они разные по цвету, срокам созревания и вкусу, но их устойчивость к болезням и морозам на уровне Ромулуса.

Обрабатывать такие сорта винограда можно по минимуму: осенью железным купоросом, а весной — медным. Зато урожай будет всегда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовить виноград на зиму, чтобы он в следующем сезоне хорошо плодоносил. Среди лидеров 2025 года есть и другие сорта винограда, которые хорошо растут в Украине.