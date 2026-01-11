Рус

Як із черешка винограду виростити саджанець? Все просто!

Ірина Семчишина
Як із гілочки винограду виростити цілий кущ
Якщо виростити саджанець винограду з черешка (чубука), можна заощадити та отримати масу задоволення від процесу. Але як це зробити?

Багато виноградарів-початківців часто ставлять питання, як укоренити живець винограду в домашніх умовах, що для цього потрібно. Все досить просто, це можна зробити навіть без кільчеватора та хімічних стимуляторів.

1 — Живці з оновленими зрізами замочуємо в талій сніговій воді (або відстояній з водопроводу) з додаванням чайної ложки меду. Нижній зріз робиться під брунькою на відстані 0.5-1 см (це не стосується живців з однією брунькою).

  • Важливо: живці можуть бути з трьома, двома і навіть із однією брунькою! Але оптимально все-таки це 2 чи 3 бруньки.
2 — Ставимо живці в ємність з невеликою кількістю води (на 2-3 см від дна посуду). Можна покласти пару таблеток активованого вугілля.

3 — Буде добре, якщо цю ємність ви поставите на електричну грілку, що включена на мінімум. Так ви отримаєте потрібну різницю температур (тепло в зоні коріння та прохолоду в зоні майбутніх пагонів).

4 — Приблизно через місяць-півтора ви помітите появу коренів, після чого потрібно буде провести посадку в стаканчики.

З появою п’ятого листка ваш укорінений черешок отримує горде звання саджанця, з чим ми вас і вітаємо.

Саджанці винограду
Залишається додати, що найкращий час для укорінення – середина березня. Втім, найнетерплячіші приступають до цих "ігор" вже з кінця грудня, коли офіційно завершується період спокою у винограду. Тільки для вирощування таких саджанців знадобиться підсвічування та обігрів, що може бути затратно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найнадійніші сорти винограду, які можна вирощувати в Україні — якщо ви новачок у виноградній справі і лише вибираєте, що посадити, зверніть увагу саме на ці сорти.

