Самый красивый и необычный виноград — хит-парад из трех сортов

Есть ягоды по форме пальцев, или грозди, похожие на морского ежа

В мире насчитывается более 8 тысяч сортов винограда, а гибридных форм и вовсе не счесть. К тому же мировая селекция не стоит на месте и в свет то и дело выходят все новые и новые. Но среди множества сортов сортов есть несколько, особенно достойных внимания.

Хеллоуин

Вау-эффект гарантирован, если вы посадите сорт винограда Хеллоуин. Заметьте, в этих ягодах нет семечек, это полноценный кишмиш.

Про Хеллоуин можно говорить много и долго, а лучше посадить такой саженец (лучше привитой) и любоваться этой красотой. Кто-то сравнивает его ягоды с крючковатыми пальцами, а кому-то его гроздь напоминает морского ежа. В любом случае это сладкий виноград, созревающий в условиях Центра Украины в середине августа, достаточно неприхотливый.

Виноград Хеллоуин

Аватар

Другим не менее интересным можно назвать еще один американский кишмиш Аватар. Ягоды как толстые пальцы длиной около 5-6 см, и снизу ямочка — это Аватар.

Аватар на Днепропетровщине созревает в средине сентября, вкус гармоничный, по сладости уступает Хеллоуину, зато хрустит как огурец. И эти темно синие ягоды-пальцы не только привлекают внимание соседей, но и хорошо продаются на рынке.

Виноград Аватар

Дубовский розовый

На третьем месте уверенно расположился виноград под названием Дубовский розовый. Огромные остроносые, чуть загнутые ягоды, огненного цвета с гармоничным вкусом, и грозди способные достигать 4-5 кг — это просто нечто.

Дубовский розовый созревает к концу августа и имеет гармоничный вкус. Стоит отметить, что вырастить этот сорт по плечу опытным виноградарям, поскольку назвать его неприхотливым язык не поворачивается .

Виноград Дубовский розовый

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой сорт винограда совсем не имеет косточек и легок к выращивании — он понравится и вам, и вашим близким, особенно детям.