Там родился Кобзарь: чем еще может похвастаться это украинское село (фото)

Какое село воспитало поэта Тараса Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко, выдающийся украинский поэт, художник и национальный символ, родился в селе Моринцы, расположенном на территории современного Звенигородского района Черкасской области.

Это небольшая деревня, расположенная примерно в 130 км от областного центра — города Черкассы. "Телеграф" решил показать, как выглядит поселение, где родился знаменитый украинец.

Моринцы, прежде всего, считаются Родиной Кобзаря, и село стало важным культурно-историческим центром. Здесь находится дом-музей Тараса Шевченко, где хранятся экспонаты, связанные с детством и семьей поэта, а также мемориальные доски и памятники.

По одной из версий, семья Шевченко покинула хижину дедов из-за конфликта с местным владельцем, и им пришлось переселиться в Кирилловку.

На месте дома поэта установили мемориальный камень, а село превратили в туристический центр: здесь памятник Шевченко, дом культуры, книжный магазин, кафе и ежегодные "шевченковские дни".

Памятник Деревянная часовня

В средней школе действует комната-музей Шевченко, а рядом строится этнографический музей с избушками под соломой и декоративной балкой со прудами и беседками. Среди архитектурных памятников – начальная школа XIX века с колокольней, ныне функционирующей как православный храм.

Школа Храм Админздание

Село, как и большинство других в Украине, окружено живописными видами, полями и лесами.

