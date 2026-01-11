Должны готовить только мужчины: каким уникальным блюдом славится Закарпатье

Эта гастрономическая визитная карточка Закарпатья породила легенды. И это не бограч

Закарпатье – уникальный край с яркими традициями, самобытным языком и кухней. Одним из примеров, который даже снится туристам после поездки в Карпаты, является бограч, о котором мы писали раньше.

Пришел черед рассказать о еще одном символе Закарпатья – баноше. Он является неотъемлемой частью кулинарного наследия Карпатской Украины.

Банош (иногда его называют бануш) — традиционное гуцульское блюдо из кукурузной муки, приготовленное на сметане или сливках, с добавлением брынзы, шкварок и других продуктов.

Как появился банош

Банош вырос из традиционной культуры гуцулов — высокогорных пастухов, обитавших в Карпатских горах, включая территории современных Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Это блюдо было питательным, энергетически насыщенным и простым в приготовлении в условиях горных пастбищ.

Ключевой ингредиент появился на Гуцульщине благодаря распространению кукурузного зерна с Балкан и из Молдовы в середине XVIII века. До этого местные жители готовили блюда из ячменя или пшеницы, но кукурузная мука быстро стала основой для густых каш из-за доступности и длительного срока хранения. Сметана и брынза добавлялись благодаря традициям овцеводства, развитым среди гуцульских общин.

Традиции приготовления

В классической гуцульской традиции банош готовится в чугунном котле над открытым огнем, где кукурузная мука медленно варится в сметане или сливках к густой, нежной консистенции. Кушанье должно перемешиваться только деревянной ложкой, иногда только в одном направлении, чтобы обеспечить однородность и кремообразную текстуру.

Банош готовили пастухи во время выпаса овец и коров в горах, а часто мужчины были ответственны за приготовление блюд из продуктов, полученных от овец — брынзы и сметаны.

Овцы в горах. Фото: Pixabay

История названия: без легенды не обошлось

Большинство лингвистических источников указывают, что название заимствовано из румынского, в котором balmuș означает блюдо на основе кукурузной муки, близкое по приготовлению и консистенции к баношу. Эта румынская форма в свою очередь происходит от турецкого bulamaç — общего термина для густой каши или пюре, часто приготовленной из муки или крупы для легкой пищи.

Кроме лингвистических версий, в народной традиции Карпат есть легенды о происхождении названия. Например, рассказывают, будто блюдо получило название от имени местного жителя Баноша, которому жена часто говорила: "Ешь, Банош, ешь!". Такие истории не подтверждены языковедами, но являются частью местного фольклора.

Банош с брынзой. Открытые источники

Статус в культуре Закарпатья

На протяжении XIX-XX веков банош стал не только обычным блюдом в горных селах, но и кулинарным символом Закарпатья. В регионе его стали подавать и к праздничному столу, и в современных ресторанах, где он официально представлен в качестве примера традиционной гуцульской кухни.

Интересно, что в Закарпатской области проходят гастрономические фестивали, посвященные баношу. Например, в селе Костыловка на Раховщине проходил фестиваль "Берлыбасский бануш", где местные мастера готовили блюдо в больших котлах и делились опытом с гостями.

Гуцульский фестиваль "Берлыбасский бануш", 2017 год. Фото: rakhiv.net

От сельской еды до гастрономической иконы

Когда-то блюдо бедняков, в которое входили только кукурузная мука и сметана, сегодня банош можно найти в меню как семейных хозяйств, так и гастрономических заведений. Его популярность среди туристов и локальное признание способствуют тому, что он не только сохраняет свою подлинность, но становится частью гастрономической идентичности Закарпатья.

Банош — пример того, как простое традиционное блюдо может стать символом региона и частью культурной памяти. Его история связана с гуцульскими пастушескими традициями, адаптацией новых продуктов к местным условиям и сохранением мастерства приготовления на протяжении веков. Сегодня банош не только напоминает о прошлом, но и живет в современной кулинарной практике Закарпатья.

