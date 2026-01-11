Мають готувати тільки чоловіки: якою унікальною стравою славиться Закарпаття

Ця гастрономічна візитівка Закарпаття породила легенди. І це не бограч

Закарпаття – унікальний край з яскравими традиціями, самобутньою мовою та кухнею. Одним з прикладів, який навіть сниться туристам після поїздки у Карпати, є бограч, про який ми писали раніше.

Прийшла черга розповісти про ще один символ Закарпаття – банош. Він є невіддільною частиною кулінарної спадщини Карпатської України.

Банош (інколи його називають бануш) — це традиційна гуцульська страва з кукурудзяного борошна, приготовлена на сметані або вершках, із додаванням бринзи, шкварок та інших продуктів.

Як з'явився банош

Банош виріс із традиційної культури гуцулів — високогірних пастухів, що мешкали в Карпатських горах, включно з територіями сучасних Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Ця страва була поживною, енергетично насиченою та простою в приготуванні в умовах полонинних пасовищ.

Ключовий інгредієнт з’явився на Гуцульщині завдяки поширенню кукурудзяного зерна з Балкан і Молдови в середині XVIII століття. До цього місцеві жителі готували страви з ячменю чи пшениці, але кукурудзяне борошно швидко стало основою для густих каш через доступність і тривалий термін зберігання. Сметана і бринза додавалися завдяки традиціям вівчарства, які були розвинуті серед гуцульських громад.

Традиції приготування

У класичній гуцульській традиції банош готується у чавунному казані над відкритим вогнем, де кукурудзяне борошно повільно вариться в сметані або вершках до густої, ніжної консистенції. Страва має перемішуватися тільки дерев’яною ложкою, іноді лише в одному напрямку, щоб забезпечити однорідність і кремоподібну текстуру.

Банош готували пастухи під час випасання овець і корів у горах, а часто саме чоловіки були відповідальними за приготування страв із продуктів, отриманих від овець — бринзи та сметани.

Вівці у горах. Фото: Pixabay

Історія назви: без легенди не обійшлося

Більшість лінгвістичних джерел вказують, що назва запозичена з румунського слова balmuș, яке означає страву на основі кукурудзяного борошна, близьку за приготуванням і консистенцією до баноша. Ця румунська форма, своєю чергою, походить від турецького bulamaç — загального терміна для густої каші чи пюре, часто приготовленої з борошна або крупи для легкої їжі.

Окрім лінгвістичних версій, у народній традиції Карпат існують легенди про походження назви. Наприклад, розповідають, ніби страва отримала назву від імені місцевого чоловіка Баноша, якому дружина часто казала: "Їж, Баноше, їж!". Такі історії не підтверджені мовознавцями, але є частиною місцевого фольклору.

Банош з бринзою. Відкриті джерела

Статус у культурі Закарпаття

Протягом XIX-XX століть банош став не лише повсякденною стравою в гірських селах, а й кулінарним символом Закарпаття. У регіоні його стали подавати і до святкового столу, і в сучасних ресторанах, де він офіційно представлений як приклад традиційної гуцульської кухні.

Цікаво, що в Закарпатській області влаштовуються гастрономічні фестивалі, присвячені баношу. Наприклад, у селі Костилівка на Рахівщині відбувався фестиваль "Берлибаський бануш", де місцеві майстри готували страву у великих казанах та ділилися досвідом із гостями.

Гуцульський фестиваль "Берлибаський бануш", 2017 рік. Фото: rakhiv.net

Від селянської їжі до гастрономічної ікони

Колись страва бідняків, до якої входили лише кукурудзяне борошно та сметана, сьогодні банош можна знайти у меню як сімейних господарств, так і в гастрономічних закладів. Його популярність серед туристів і локальне визнання сприяють тому, що він не лише зберігає свою автентичність, але й стає частиною гастрономічної ідентичності Закарпаття.

Банош — це приклад того, як проста традиційна страва може стати символом регіону та частиною культурної пам’яті. Його історія пов’язана з гуцульськими пастушими традиціями, адаптацією нових продуктів до місцевих умов і збереженням майстерності приготування протягом століть. Сьогодні банош не лише нагадує про минуле, але й активно живе в сучасній кулінарній практиці Закарпаття.

