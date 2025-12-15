Не про интим и испражнения: что на Закарпатье означает это смешное слово (видео)

Украинский язык приобретает выразительность благодаря диалектам

Диалекты играют важную роль в развитии и обогащении украинского языка, сохраняя живую связь с историей, бытом и мировоззрением разных регионов. Одним из самых колоритных считается закарпатский говор.

Сформированный на перекрёстке культур и языков, он вобрал в себя влияние соседних народов и местной географии. Благодаря этому он подарил украинскому языку множество необычных и порой забавных слов, одним из которых является прилагательное "піціцький".

Это смешное слово означает очень маленький, крохотный. Также употребляется наречие "піціцько" – мало.

"На піціцькій гітарі залабаєме вам мало", – пели закарпатские музыканты.

Жительница Закарпатья Кристина, которая рассказывает в соцсетях о местном диалекте, привела такой пример употребления этого забавного слова: "Позерай яке піціцьке потєто на кертові сидит!"

Также она рассказала, что магазин на Закарпатье называют "бовт", а продавца – "бовташ". Вместо слова дом в этом самобытном краю говорят "куча" или "хижа".

Утюг на Закарпатье называют забавным словом "тиґлазув", а одежду – "манаття". А неприветливую девушку там описывают как "мирхаву".

Ранее "Телеграф" написал" об аутентичном существительном "абомовня", которое родилось на Гуцульщине.