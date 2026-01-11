Без смеха не скажешь: на Закарпатье сережки называют словом, означающим болезнь

Украинский язык еще не раз вас удивит

Диалектные слова не только оживляют стиль и придают ему колорит, но и играют важную роль в сохранении языкового наследия. Они сочетают современность с традицией, отражают историю разных регионов и помогают ощутить живой пульс разговорной стихии.

"Телеграф" решил рассказать, как называют сережки в разных регионах Украины. Некоторые из этих слов звучат очень забавно.

На Закарпатье эти женские украшения называют аутентичным словом "завушниці" или "заушниці". Стоит отметить, что это слово имеет и другое значение в украинском языке – воспаление заушных желез.

Кроме того, в древности так называлось ритуальное украшение древних славян, которое считалось оберегом. Это были кольца с изображением богов или лошадей, которые надевали на голову.

Существительное "кульчики" для обозначения сережек используют во многих регионах Украины. Несмотря на то, что оно было заимствовано из польского языка (kulczyk, kolczyk), это слово сегодня можно услышать не только на западе, но и в центре страны: Житомирской, Винницкой и других областях.

Также в Украине это украшение называют "ковтки". Этот вариант происходит от праславянского kъltati, означающего "шевелить, шатать, толкать", и вероятно, навеян колебанием сережек-подвесок во время движения.

Существительное является архаичным диалектизмом и известно в классической украинской литературе.

"Вона одягла свій звичайний чорний убір, причесала волосся і вложила маленькі брильянтові ковтки в уха", – писал Иван Франко.

В свою очередь в творчестве Ивана Котляревского можно встретить такую фразу: "Приходила і ся [Ганна] сюди .. в намисті і в ковтках".

Стоит отметить, что использование приведенных выше слов больше свойственно старшему поколению украинцев. Молодежь же чаще называет эти украшения сережками, а зря.

Такие слова — не просто языковые курьезы, а живые следы истории, которые хранят память о быте, веровании и повседневной жизни разных поколений. Когда мы употребляем "завушниці", "кульчики" или "ковтки", то будто прикасаемся к прошлому, позволяя традиции звучать в современном языке и напоминать, что ее настоящая сила – в разнообразии и живой связи времен.

