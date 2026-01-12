С Днем дочери 2026! Душевные поздравления, стихи и открытки для родного человека

Красивое стихотворение и открытка напомнят ребенку, что ее любят и ценят

В этот понедельник, 12 января, в Татьянин день 2026 отмечается Всемирный день дочери — неофициальный праздник. Его празднуют во многих странах, чтобы подчеркнуть важность дочерей и выразить им свою любовь.

Это особенное время, когда хочется выразить всю любовь и заботу своим дочерям, особенно в условиях войны. К сожалению, из-за действий россиян многие украинские семьи потеряли своих любимых детей — как в родных стенах, так и на фронте. В Украине День дочери традиционно отмечают 25 апреля.

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и стихи, с помощью которых вы сможете поздравить своих дочерей с праздником. Отправьте яркую открытку своему ребенку и напомните ему, как сильно вы его любите.

С Днем дочери, милая дочка!

Красива, умна ты, нежна…

Ты лучшая в мире, и точка!

Всю жизнь это помнить должна.

Желаю тебе позитива,

Сбываются пусть все мечты!

Хочу, чтобы самой счастливой

Везде и всегда была ты.

Доченька, я поздравляю

С Днем прекрасным дочерей.

Счастья, милая, желаю,

Ярких и красивых дней.

Чтобы все желанья сбылись,

Жизнь чтоб светлою была,

Окрыленная любовью,

Чтоб вперед к мечтам ты шла.

Поздравленья шлю сегодня

Я с Днем дочери, родная!

Ты подарок мне от Бога.

Будь счастливой, умоляю.

Пусть судьба тебе подарит

Много радостных мгновений.

Ждет тебя побед пусть много,

Достижений и свершений.

Как звёздочка в ночи сияет

И свет не хочет свой гасить,

Так дочка путь мой освещает

И даёт смысл, дальше жить.

Тебе, кровиночка, желаю,

Здоровой, доброй быть всегда.

И пусть веселье наполняет

До краешка твои года!

Напомним, что в этот день по новому стилю чествуют святую Татьяну. Мы писали, что нельзя делать в праздник 12 января, чтобы не ушла удача.