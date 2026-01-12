С Днем дочери 2026! Душевные поздравления, стихи и открытки для родного человека
Красивое стихотворение и открытка напомнят ребенку, что ее любят и ценят
В этот понедельник, 12 января, в Татьянин день 2026 отмечается Всемирный день дочери — неофициальный праздник. Его празднуют во многих странах, чтобы подчеркнуть важность дочерей и выразить им свою любовь.
Это особенное время, когда хочется выразить всю любовь и заботу своим дочерям, особенно в условиях войны. К сожалению, из-за действий россиян многие украинские семьи потеряли своих любимых детей — как в родных стенах, так и на фронте. В Украине День дочери традиционно отмечают 25 апреля.
"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и стихи, с помощью которых вы сможете поздравить своих дочерей с праздником. Отправьте яркую открытку своему ребенку и напомните ему, как сильно вы его любите.
С Днем дочери, милая дочка!
Красива, умна ты, нежна…
Ты лучшая в мире, и точка!
Всю жизнь это помнить должна.
Желаю тебе позитива,
Сбываются пусть все мечты!
Хочу, чтобы самой счастливой
Везде и всегда была ты.
Доченька, я поздравляю
С Днем прекрасным дочерей.
Счастья, милая, желаю,
Ярких и красивых дней.
Чтобы все желанья сбылись,
Жизнь чтоб светлою была,
Окрыленная любовью,
Чтоб вперед к мечтам ты шла.
Поздравленья шлю сегодня
Я с Днем дочери, родная!
Ты подарок мне от Бога.
Будь счастливой, умоляю.
Пусть судьба тебе подарит
Много радостных мгновений.
Ждет тебя побед пусть много,
Достижений и свершений.
Как звёздочка в ночи сияет
И свет не хочет свой гасить,
Так дочка путь мой освещает
И даёт смысл, дальше жить.
Тебе, кровиночка, желаю,
Здоровой, доброй быть всегда.
И пусть веселье наполняет
До краешка твои года!
Напомним, что в этот день по новому стилю чествуют святую Татьяну. Мы писали, что нельзя делать в праздник 12 января, чтобы не ушла удача.