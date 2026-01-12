З Днем дочки 2026! Душевні привітання українською, вірші і листівки для рідної людини

Красивий вірш і листівка нагадають дитині, що її люблять та цінують

Цього понеділка, 12 січня, у Тетянин день 2026 відзначається Всесвітній день доньки — неофіційне свято. Його святкують у багатьох країнах, щоб наголосити на важливості дочок і висловити їм свою любов.

Це особливий час, коли хочеться висловити всю любов і турботу дочкам, особливо в умовах війни. На жаль, через дії росіян багато українських родин втратили своїх коханих дітей — як у рідних стінах, так і на фронті. В Україні День доньки традиційно святкують 25 квітня.

"Телеграф" підготував для вас гарні листівки та вірші, за допомогою яких ви зможете привітати своїх дочок зі святом. Надішліть яскраву листівку своїй дитині і нагадайте їй, як сильно ви її любите.

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров'я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов'ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

Люба донечко, мила, вітаю,

Неймовірного щастя бажаю.

Хай приємностей буде багато,

Хай завжди буде затишна хата,

Оченятка твої не сумують,

Завжди світяться, радість дарують!

