Три популярных продукта стали доступнее: что подешевело за год в Харькове

Сахар лидирует в этом списке

Цены на продукты в Харькове изменились. Некоторые товары подорожали, другие — подешевели, что заметно влияет на семейный бюджет.

"Телеграф" рассказал, за какие продукты теперь можно платить меньше и, наоборот, больше. Данные взяли из пресс-службы Харьковского городского совета.

Итак, больше всего в цене упал сахар — на 17%, макароны подешевели на 14%, а круглый рис — на 9%

В то же время больше всего выросла цена на гречку — ее стоимость изменилась на 30%. Также прибавили в цене пшено (+17%), подсолнечное масло (+16%), мука (+13%) и манна крупа (+10%). Куриные яйца подорожали на 10%, сейчас десяток стоит от 70 до 90 гривен в зависимости от категории и производителя.

Какие цены в городе

Средние цены в Харькове сейчас таковы:

подсолнечное масло (850 мл) — 85,05 грн;

рис — 52-53 грн за кг;

гречка – 46,05 грн;

пшено — 32,10 грн;

макароны — 29,95 грн;

мука — 29,40 грн;

сахар — 28,40 грн;

манка — 27,99 грн за пачку;

соль — 15,25 грн за кг.

