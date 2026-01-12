Три популярных продукта стали доступнее: что подешевело за год в Харькове
-
-
Сахар лидирует в этом списке
Цены на продукты в Харькове изменились. Некоторые товары подорожали, другие — подешевели, что заметно влияет на семейный бюджет.
"Телеграф" рассказал, за какие продукты теперь можно платить меньше и, наоборот, больше. Данные взяли из пресс-службы Харьковского городского совета.
Итак, больше всего в цене упал сахар — на 17%, макароны подешевели на 14%, а круглый рис — на 9%
В то же время больше всего выросла цена на гречку — ее стоимость изменилась на 30%. Также прибавили в цене пшено (+17%), подсолнечное масло (+16%), мука (+13%) и манна крупа (+10%). Куриные яйца подорожали на 10%, сейчас десяток стоит от 70 до 90 гривен в зависимости от категории и производителя.
Какие цены в городе
Средние цены в Харькове сейчас таковы:
- подсолнечное масло (850 мл) — 85,05 грн;
- рис — 52-53 грн за кг;
- гречка – 46,05 грн;
- пшено — 32,10 грн;
- макароны — 29,95 грн;
- мука — 29,40 грн;
- сахар — 28,40 грн;
- манка — 27,99 грн за пачку;
- соль — 15,25 грн за кг.
