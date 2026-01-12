Три популярні продукти стали доступнішими: що подешевшало за рік у Харкові
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цукор лідирує в цьому списку
Ціни на продукти в Харкові змінилися. Деякі товари подорожчали, інші — подешевшали, що помітно впливає на сімейний бюджет.
"Телеграф" розповів, за які продукти відтепер можна платити менше та, навпаки, більше. Дані взяли зі пресслужби Харківської міської ради.
Тож, найбільше в ціні впав цукор — на 17%, макарони подешевшали на 14%, а круглий рис — на 9%
Водночас найбільше виросла ціна на гречку — її вартість змінилась на 30%. Також додали у ціні пшоно (+17%), соняшникова олія (+16%), борошно (+13%) та манна крупа (+10%). Курячі яйця подорожчали на 10%, зараз десяток коштує від 70 до 90 гривень залежно від категорії та виробника.
Які ціни в місті
Середні ціни у Харкові зараз такі:
- соняшникова олія (850 мл) — 85,05 грн;
- рис — 52–53 грн за кг;
- гречка — 46,05 грн;
- пшоно — 32,10 грн;
- макарони — 29,95 грн;
- борошно — 29,40 грн;
- цукор — 28,40 грн;
- манка — 27,99 грн за пачку;
- сіль — 15,25 грн за кг.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який овоч незабаром здорожчає вдвічі. Нині він коштує копійки.