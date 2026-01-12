Три популярні продукти стали доступнішими: що подешевшало за рік у Харкові

Цукор лідирує в цьому списку

Ціни на продукти в Харкові змінилися. Деякі товари подорожчали, інші — подешевшали, що помітно впливає на сімейний бюджет.

"Телеграф" розповів, за які продукти відтепер можна платити менше та, навпаки, більше. Дані взяли зі пресслужби Харківської міської ради.

Тож, найбільше в ціні впав цукор — на 17%, макарони подешевшали на 14%, а круглий рис — на 9%

Водночас найбільше виросла ціна на гречку — її вартість змінилась на 30%. Також додали у ціні пшоно (+17%), соняшникова олія (+16%), борошно (+13%) та манна крупа (+10%). Курячі яйця подорожчали на 10%, зараз десяток коштує від 70 до 90 гривень залежно від категорії та виробника.

Які ціни в місті

Середні ціни у Харкові зараз такі:

соняшникова олія (850 мл) — 85,05 грн;

рис — 52–53 грн за кг;

гречка — 46,05 грн;

пшоно — 32,10 грн;

макарони — 29,95 грн;

борошно — 29,40 грн;

цукор — 28,40 грн;

манка — 27,99 грн за пачку;

сіль — 15,25 грн за кг.

