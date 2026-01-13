Как сохранить несколько градусов тепла в квартире во время отключений: простые советы для украинцев

Слив теплоносителя в Киеве мог быть преждевременной мерой

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается напряженной, однако пока что контролируемой. Так положение дел в комментарии "Телеграфу" оценивает директор киевского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, с электроснабжением столица сейчас "держится", тогда как с теплом ситуация сложнее, хотя коммунальные службы работают на пределе возможностей.

Причина понятна — были поражены критически важные объекты теплоснабжения, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Их восстановление или перевод на резервные источники — это сложная техническая задача, которая не решается быстро Александр Сергиенко

Сергиенко объясняет, что даже при полном отсутствии отопления многоквартирные дома имеют определенный "запас прочности". Независимо от того, утеплен фасад или нет, температура в помещениях на уровне до плюс 10 градусов может удерживаться несколько суток — обычно двое-трое, иногда до четырех.

"Дома, которые возводились в 50–80-х годах, проектировались с учетом именно таких морозов. Просто в последние годы зимы были мягче, природа нас пожалела", – говорит он.

Александр Сергиенко / KyivPress

В то же время разные типы домов ведут себя по-разному. "Сталинки" с толстыми кирпичными стенами хорошо аккумулируют тепло, но их в городе немного. Кирпичные "хрущевки" также удерживают тепло относительно хорошо и имеют меньший риск промерзания, так как в них нет технического этажа, а теплосети проходят непосредственно в квартирах.

Панельные дома более уязвимы, хотя многие серии также не имеют техэтажей, что частично снижает риски. Самым уязвимым участком эксперт называет внешний отрезок теплосети — от котельной к дому, так называемый второй контур.

"Но в целом можно сказать, что несколько суток дома способны выдерживать морозы без критических последствий. За это время либо восстанавливают теплоснабжение, либо в критический момент принимают решение о сливе теплоносителя из внутридомовых сетей", – считает эксперт.

"Хрущовки" в Києві

Эксперт считает, что слив теплоносителя начали несколько преждевременно, но это решение было ответственным. Подобных ситуаций раньше не случалось, поэтому тепловики фактически работают без практического опыта действий в таких условиях.

В то же время физических ресурсов для экстренного слива в большом количестве домов просто не хватило бы: на сотни зданий приходятся лишь несколько аварийных бригад. В случае резкого ухудшения ситуации они могли бы не успеть, поэтому перестраховка выглядит логичной.

Ключевым техническим критерием для слива является температура воды в системе. При температуре около плюс 4 градусов вода имеет максимальную плотность, а дальнейшее снижение запускает процесс замерзания.

"Если во внутридомовой сети температура опускается до плюс 5 градусов — это сигнал, что систему нужно сливать", – подчеркивает Александр Сергиенко.

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что жильцы и ОСМД могут сделать самостоятельно. Какими бы толстыми ни были стены, без притока тепла температура внутри рано или поздно сравняется с внешней — это базовые законы термодинамики. Вопрос лишь во времени.

"Из того, что можно сделать немедленно, — проверить окна и двери на наличие сквозняков. Достаточно просто провести рукой вдоль стыков. Если есть сквозняк, его легко почувствовать", – говорит он.

Такие места стоит герметизировать, проще всего — обычным скотчем. Это может дать прирост в 2-3 градуса внутри помещения. Для многоквартирных домов важными остаются также подъезды: наличие двойных дверей создает теплоизоляционную зону, а герметичные окна уменьшают потери тепла.

Заклеивание окон от сквозняков

"Многое от нас не зависит, но то, что зависит от людей, нужно делать. Это реально помогает пережить сложный период", – подытоживает специалист.

