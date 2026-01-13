Как сохранить несколько градусов тепла в квартире во время отключений: простые советы для украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Слив теплоносителя в Киеве мог быть преждевременной мерой
Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается напряженной, однако пока что контролируемой. Так положение дел в комментарии "Телеграфу" оценивает директор киевского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.
По его словам, с электроснабжением столица сейчас "держится", тогда как с теплом ситуация сложнее, хотя коммунальные службы работают на пределе возможностей.
Причина понятна — были поражены критически важные объекты теплоснабжения, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Их восстановление или перевод на резервные источники — это сложная техническая задача, которая не решается быстро
Сергиенко объясняет, что даже при полном отсутствии отопления многоквартирные дома имеют определенный "запас прочности". Независимо от того, утеплен фасад или нет, температура в помещениях на уровне до плюс 10 градусов может удерживаться несколько суток — обычно двое-трое, иногда до четырех.
"Дома, которые возводились в 50–80-х годах, проектировались с учетом именно таких морозов. Просто в последние годы зимы были мягче, природа нас пожалела", – говорит он.
В то же время разные типы домов ведут себя по-разному. "Сталинки" с толстыми кирпичными стенами хорошо аккумулируют тепло, но их в городе немного. Кирпичные "хрущевки" также удерживают тепло относительно хорошо и имеют меньший риск промерзания, так как в них нет технического этажа, а теплосети проходят непосредственно в квартирах.
Панельные дома более уязвимы, хотя многие серии также не имеют техэтажей, что частично снижает риски. Самым уязвимым участком эксперт называет внешний отрезок теплосети — от котельной к дому, так называемый второй контур.
"Но в целом можно сказать, что несколько суток дома способны выдерживать морозы без критических последствий. За это время либо восстанавливают теплоснабжение, либо в критический момент принимают решение о сливе теплоносителя из внутридомовых сетей", – считает эксперт.
Эксперт считает, что слив теплоносителя начали несколько преждевременно, но это решение было ответственным. Подобных ситуаций раньше не случалось, поэтому тепловики фактически работают без практического опыта действий в таких условиях.
В то же время физических ресурсов для экстренного слива в большом количестве домов просто не хватило бы: на сотни зданий приходятся лишь несколько аварийных бригад. В случае резкого ухудшения ситуации они могли бы не успеть, поэтому перестраховка выглядит логичной.
Ключевым техническим критерием для слива является температура воды в системе. При температуре около плюс 4 градусов вода имеет максимальную плотность, а дальнейшее снижение запускает процесс замерзания.
"Если во внутридомовой сети температура опускается до плюс 5 градусов — это сигнал, что систему нужно сливать", – подчеркивает Александр Сергиенко.
Отдельно эксперт обращает внимание на то, что жильцы и ОСМД могут сделать самостоятельно. Какими бы толстыми ни были стены, без притока тепла температура внутри рано или поздно сравняется с внешней — это базовые законы термодинамики. Вопрос лишь во времени.
"Из того, что можно сделать немедленно, — проверить окна и двери на наличие сквозняков. Достаточно просто провести рукой вдоль стыков. Если есть сквозняк, его легко почувствовать", – говорит он.
Такие места стоит герметизировать, проще всего — обычным скотчем. Это может дать прирост в 2-3 градуса внутри помещения. Для многоквартирных домов важными остаются также подъезды: наличие двойных дверей создает теплоизоляционную зону, а герметичные окна уменьшают потери тепла.
"Многое от нас не зависит, но то, что зависит от людей, нужно делать. Это реально помогает пережить сложный период", – подытоживает специалист.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские войска систематически наносят удары по крупнейшим городам Украины — Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Запорожью, Кривому Рогу. На первый взгляд может показаться, что атаки происходят хаотично и по замкнутому кругу. Но так ли это на самом деле — и почему восстановление энергетической инфраструктуры каждый раз занимает так много времени?