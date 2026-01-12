В домах разорвало трубы, а магазины закрываются. Какая ситуация с отоплением и светом в Киеве

Генераторы супермаркетов не выдерживают нагрузки и морозов

В Киеве местные жалуются на то, что в их домах разорвало трубы из-за сильных морозов. В Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов киевляне без тепла.

Что нужно знать:

Без отопления в столице осталось почти 800 домов

В столице в некоторых домах разорвало трубы и батареи

Слив системы отопления должен предотвратить такие последствия морозов.

Местные каналы распространяют фото, где видно, как в некоторых домах полопались трубы и разорвало батареи. Вытекшая из них вода мгновенно превратилась в лед.

Как выглядят лопнутые трубы в Киеве | Фото: местные каналы

По словам киевлян, коммунальщики накануне производили плановый слив воды из труб, но они все равно лопнули. Это связывают с отсутствием отопления во время аварийных отключений после обстрела Киева, что привело к промерзанию отопительной сети.

Кроме того, из-за длительного отсутствия света в Киеве и области крупные супермаркеты вынужденно закрываются. Среди них АТБ, "Сильпо", "Аврора" и т.д. По данным местных каналов, генераторы этих сетей не выдерживают нагрузки и морозов.

Как отмечает мэр столицы Виталий Кличко, в настоящее время почти 800 домов в Киеве остались без отопления. Речь идет о Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В других районах подачу теплоносителя возобновили.

Какие прогнозы для киевской системы отопления

По словам директора Департамента систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины Виталия Сурая, слив систем отопления, который недавно происходил в Киеве и вызвал панические настроения среди жителей, является регламентным техническим мероприятием. Обычно в большинстве городов, когда возникает угроза повреждения сети из-за морозов, производятся сливы воды.

"Если система расмерзается, ее можно слить, затем снова заполнить и продолжать работу без замены труб. А вот замена сетей — это уже длительный и сложный процесс. Поэтому слив в таких условиях является технически обоснованным мероприятием", — объясняет эксперт.

Говоря о возможных долгосрочных последствиях для жилищно-коммунального хозяйства в случае затяжных холодов и перебоев с энергоснабжением, Сурай отмечает, что такого опыта у Украины еще не было. Поэтому коммунальщики и энергетики действуют, ориентируясь на свои знания и определенные протоколы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине потеплеет и отступят сильные морозы.