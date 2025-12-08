Почему трубы на ТЭЦ такие огромные и полосатые: причины которые вы могли не знать

Инженеры учитывают физику при проектировке объектов

Огромные трубы на ТЭЦ или ТЭС являются их непременными атрибутами. Но многие задаются вопросом — почему они такие высокие. Как оказалось, на это есть сразу несколько причин.

Что нужно знать:

Все теплоэлектростанции оборудованы дымовыми трубами, которые отводят продукты горения

Трубы на ТЭЦ значительно выше, чем, например, те которые устанавливаются на котельных

Красно-белая раскраска была выбрана не случайно

"Телеграф" рассказывает о том, почему электростанции имеют всеми узнаваемые трубы.

Зачем вообще нужны трубы на ТЭЦ

Получение тепловой или электрической энергии на ТЭЦ связано со сжиганием большого объема топлива, например, угля. В результате этого процесса образуется зола или пыль, которую необходимо куда-то отводить. Именно для этого все теплоэлектростанции оборудованы дымовыми трубами.

С помощью них производится отвод продуктов горения, причем, к слову, тех которые уже остались после очистки электрофильтром.

ТЭЦ-5 в Харькове. Фото: Википедия

Почему такие высокие

На каждой электростанции может быть разное количество труб, но обычно они значительно выше, чем те, например, те которые устанавливаются на обычных котельных. Этому есть целый ряд причин:

Чем выше дымовая труба на ТЭЦ, тем лучше ветер развеивает микрочастицы золы. На большой высоте ветер есть всегда, поэтому инженеры учитывают этот факт, проектируя размер труб.

Вторая причина — тяга. Чем выше труба, тем лучше тяга в этой трубе. А от хорошей тяги зависит эффективность работы котла и "качество" сгорания топлива.

Интересный факт о раскраске труб

Многие высокие трубы имеют характерный красно-белый окрас. Это не случайность. В первую очередь он неоьхдим из соображений авиационной безопасности — чтобы высокие сооружения были хорошо видны пилотам самолетов и вертолетов днем, а ночью их подсвечивают красными огнями, предотвращая столкновения.

Киевская ТЭЦ-5. Фото: Википедия

Полосатая окраска также помогает лучше оценивать высоту и размеры трубы с земли.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем в многоэтажках строили мусоропроводы и куда они исчезли.