Замерзнут ли трубы и когда снова будет тепло в Киеве: власти разъяснили ситуацию в домах столицы

Слив теплоносителя из труб — стандартная процедура

В большинстве случаев внутридомовые коммуникации, проходящие внутри зданий, технически не могут замерзнуть.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Департамента систем жизнеобеспечения Министерства развития громад и территорий Украины Виталий Сурай.

"В большинстве случаев внутренние коммуникации, проходящие внутри зданий, технически не могут замерзнуть. В зависимости от типа дома принимается решение: либо систему оставляют наполненной для более быстрого восстановления теплоснабжения, либо осуществляют слив теплоносителя, чтобы предотвратить размораживание сетей", – сообщил директор департамента.

Сурай также пояснил, что слив систем отопления, который недавно происходил в Киеве и вызвал панические настроения, является регламентным техническим мероприятием. Такой шаг применяют в случаях, когда существует угроза повреждения сетей из-за низких температур.

Если система размораживается, ее можно слить, затем снова заполнить и продолжать работу без замены труб. А вот замена сетей — это уже длительный и сложный процесс. Поэтому слив в таких условиях является технически обоснованной мерой Виталий Сурай

Говоря о возможных долгосрочных последствиях для жилищно-коммунального хозяйства в случае затяжных холодов и перебоев с энергоснабжением, Сурай отмечает, что такого опыта у Украины еще не было.

"Мы делаем все возможное, чтобы система продолжала работать, но многое зависит от того, будут ли дальнейшие обстрелы и насколько серьезными они окажутся", – подытоживает чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после массированных атак России на энергетическую инфраструктуру около 1600 домов в Киеве по состоянию на утро понедельника, 12 января, остаются без стабильного теплоснабжения. Ситуацию дополнительно осложняют длительные отключения электроэнергии.