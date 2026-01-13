Як зберегти кілька градусів тепла у квартирі під час відключень: прості поради для українців
Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається напруженою, однак поки що контрольованою. Так стан справ в коментарі "Телеграфу" оцінює директор київського аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.
За його словами, з електропостачанням столиця наразі "тримається", тоді як з теплом ситуація складніша, хоча комунальні служби працюють на межі можливостей.
Причина зрозуміла — були уражені критично важливі об’єкти теплопостачання, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Їх відновлення або переведення на резервні джерела — це складне технічне завдання, яке не вирішується швидко
Сергієнко пояснює, що навіть за повної відсутності опалення багатоквартирні будинки мають певний "запас міцності". Незалежно від того, утеплений фасад чи ні, температура в приміщеннях на рівні до плюс 10 градусів може утримуватися кілька діб — зазвичай дві-три, іноді до чотирьох.
"Будинки, які зводилися у 50–80-х роках, проєктувалися з урахуванням саме таких морозів. Просто в останні роки зими були м’якшими, природа нас пожаліла", – говорить він.
Водночас різні типи будинків поводяться по-різному. "Сталінки" з товстими цегляними стінами добре акумулюють тепло, але їх у місті небагато. Цегляні "хрущовки" також утримують тепло відносно добре і мають менший ризик промерзання, оскільки в них немає технічного поверху, а тепломережі проходять безпосередньо в квартирах.
Панельні будинки більш уразливі, хоча багато серій також не мають техповерхів, що частково знижує ризики. Найвразливішою ділянкою експерт називає зовнішній відрізок тепломережі — від котельні до будинку, так званий другий контур.
"Але загалом можна сказати, що кілька діб будинки здатні витримувати морози без критичних наслідків. За цей час або відновлюють теплопостачання, або в критичний момент ухвалюють рішення про злив теплоносія з внутрішньобудинкових мереж", – вважає експерт.
Експерт вважає, що злив теплоносія почали дещо завчасно, але це рішення було відповідальним. Подібних ситуацій раніше не траплялося, тому тепловики фактично працюють без практичного досвіду дій у таких умовах.
Водночас фізичних ресурсів для екстреного зливу у великій кількості будинків просто не вистачило б: на сотні будівель припадають лише кілька аварійних бригад. У разі різкого погіршення ситуації вони могли б не встигнути, тому перестрахування виглядає логічним.
Ключовим технічним критерієм для зливу є температура води в системі. За температури близько плюс 4 градусів вода має максимальну щільність, а подальше зниження запускає процес замерзання.
"Якщо у внутрішньобудинковій мережі температура опускається до плюс 5 градусів — це сигнал, що систему потрібно зливати", – наголошує Олександр Сергієнко.
Окремо експерт звертає увагу на те, що мешканці та ОСББ можуть зробити самостійно. Якими б товстими не були стіни, без притоку тепла температура всередині рано чи пізно зрівняється із зовнішньою — це базові закони термодинаміки. Питання лише в часі.
"З того, що можна зробити негайно, — перевірити вікна і двері на наявність протягів. Достатньо просто провести рукою вздовж стиків. Якщо є протяг, його легко відчути", – говорить він.
Такі місця варто герметизувати, найпростіше — звичайним скотчем. Це може дати приріст у 2-3 градуси всередині приміщення. Для багатоквартирних будинків важливими залишаються також під’їзди: наявність подвійних дверей створює теплоізоляційну зону, а герметичні вікна зменшують втрати тепла.
"Багато що від нас не залежить, але те, що залежить від людей, потрібно робити. Це реально допомагає пережити складний період", – підсумовує фахівець.
