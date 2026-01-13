На популярной локации во Львове мог быть фуникулер. Почему его так и не открыли

Замковая гора – самая высокая точка города, 413 м над уровнем моря

Верхнюю смотровую площадку на Замковой горе во Львове туристы посещают неохотно из-за тяжелого подъема. Когда-то к подножию горы ездил трамвай, а недавно планировалось запустить к верхней террасе парка фуникулер.

Замка на Замковой горе нет

Об этом сообщает Tvoemisto.tv. Стоит отметить, что стоящий на том месте замок был разрушен еще в 18 веке. В наши дни Высокий Замок – парк с нижней и верхней террасами. На верхней террасе еще в 19 веке создали искусственный курган, оканчивающийся смотровой площадкой.

Оттуда открывается отличная панорама на Львов. Поэтому, несмотря на тяжелый подъем, люди все же поднимаются на верхнюю смотровую площадку на Замковой горе.

В прошлом веке на Высокий замок курсировал трамвай

В далекие времена к Высокому замку поднимался трамвай. В 1910 году был проложен маршрут от ул. Подвальной прямо к подножию горы. Однако маршрут не пользовался большим спросом и был ликвидирован в 1970 году. Кроме того, он был опасен из-за крутого подъема.

Трамвай, который в ХХ ст. поднимался на Высокий Замок

Знаток Львова и экскурсовод Игорь Лильо уверен, что восстанавливать маршрут не нужно. По тем же причинам — экономически невыгодно и опасно.

Власти города заговорили о строительстве фуникулера

В 2010 году мэр Львова Андрей Садовый после завершения реконструкции смотровой площадки Высокого замка высказал мнение, что запуск фуникулера в парке — хорошая идея. Это увеличило бы количество туристов, посещающих гору.

Планировалось, что проект по запуску фуникулера на Высокий Замок можно будет проработать в ближайшие годы. Тогда Садовый говорил, что во Львов приезжают все больше туристов, поэтому этот проект "будет бизнесовым".

В то же время, как сообщили в туристической фирме "Тур Де Львов", из всех туристов, заказывающих экскурсии, лишь 40% хотят подниматься на Высокий Замок. Считается, что люди отказываются, когда понимают, что замка там нет и в действительности это смотровая площадка, а подъем крутой.

Подъем на Высокий Замок

Фуникулер на Высокий Замок во Львове — почему это трудно реализовать

Поэтому идея строительства фуникулера — разумная, но реализация непростая. Одна из проблем в том, что Высокий Замок – это буферная зона ЮНЕСКО, поэтому строительство само по себе сложно.

Затруднения в реализации проекта отпугивают потенциальных инвесторов. Надо будет составить проект с учетом сохранения окружающей среды, интересов жителей, мнения лиц с ограниченными возможностями, а также требований безопасности.

Кроме того, строительство фуникулера экономически невыгодно, а сам он не будет обзорным транспортом. В этом убежден инициатор создания туристической компании "Чудо-Тур" Лев Пидлисецкий.

В Киеве фуникулер является коммунальным транспортом, стоимость поездки на котором равноценна стоимости жетона в метро. Во Львове такой транспорт не самоокупится, а цена на его проезд будет слишком высокой… Фуникулер не будет смотровым транспортом, ведь при подъеме на Высокий Замок из его окна ничего не будет видно, — объяснил он.

В пресс-службе горсовета объяснили, что идея фуникулера не пошла дальше заявлений Садового. На самом деле этим никто не занимался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове строили метро на три ветки. Где оно должно было быть и что пошло не так.