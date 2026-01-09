"Когда не хватило денег на горы". Львовянин на лыжах стал звездой TikTok (видео)
Мужчина показал, как нужно в непогоду передвигаться по городу
Во Львове изобретательность людей в снежную погоду поражает местных. Один мужчина стал героем сети, так как показал самый удобный способ передвижения.
Соответствующее видео уже завирусилось в Тик Ток. Ролик набрал тысячи просмотров, лайков и немало комментариев.
На видео видно, как мужчина идет в лыжах по Львову. Сначала он просто переходит дорогу, осторожно и не быстро. А дальше уже по тротуарам рассекает почти как на заснеженном склоне. Такой способ передвижения удивил не только прохожих, но и сеть.
Еще больше атмосферы видео добавляет музыка из мультфильма "Чип и Дейл", которую добавили в ролик. Заметим, что когда произошел курьез неизвестно, но точно недавно, ведь Львов снежная погода накрыла несколько дней назад.
В комментариях пользователи не сдерживались и шутили по полной. Они отмечали, что мужчина ждал этого мгновения всю жизнь. Не забыли и добавить, что именно так катаются те, у кого не хватило денег поехать в горы. Украинцы писали:
- Он ждал этого всю жизнь.
- Так это он единственный с головой, а мы дальше падали.
- "Глово" перешло на новый уровень.
- Ничего удивительного, это просто Львов.
- К Садовому (мэр Львова – ред.).
- Когда нет денег на горы.
