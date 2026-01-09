"Когда не хватило денег на горы". Львовянин на лыжах стал звездой TikTok (видео)

Мужчина показал, как нужно в непогоду передвигаться по городу

Во Львове изобретательность людей в снежную погоду поражает местных. Один мужчина стал героем сети, так как показал самый удобный способ передвижения.

Соответствующее видео уже завирусилось в Тик Ток. Ролик набрал тысячи просмотров, лайков и немало комментариев.

На видео видно, как мужчина идет в лыжах по Львову. Сначала он просто переходит дорогу, осторожно и не быстро. А дальше уже по тротуарам рассекает почти как на заснеженном склоне. Такой способ передвижения удивил не только прохожих, но и сеть.

Еще больше атмосферы видео добавляет музыка из мультфильма "Чип и Дейл", которую добавили в ролик. Заметим, что когда произошел курьез неизвестно, но точно недавно, ведь Львов снежная погода накрыла несколько дней назад.

В комментариях пользователи не сдерживались и шутили по полной. Они отмечали, что мужчина ждал этого мгновения всю жизнь. Не забыли и добавить, что именно так катаются те, у кого не хватило денег поехать в горы. Украинцы писали:

Он ждал этого всю жизнь.

Так это он единственный с головой, а мы дальше падали.

"Глово" перешло на новый уровень.

Ничего удивительного, это просто Львов.

К Садовому (мэр Львова – ред.).

Когда нет денег на горы.

