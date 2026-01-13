Укр

Львов еще больше завалит снегом: когда снова прогнозируются существенные осадки

Марина Бондаренко
Снегопад во Львове
Снегопад во Львове. Фото Коллаж "Телеграфа"

Местами снега может намести до двух сантиметров

Во Львове непогода наделала беды и снова возвращается в город. В ближайшие дни возможны осадки в виде снега. Он может снова повлиять на ситуацию в городе.

К снегопаду горожанам стоит готовиться в ночь на 15 января, хотя осадки начнут идти поздно вечером 14 января. Таким прогнозом поделился ресурс Ventusky.

По данным, снег во Львове начнет идти около 20:00 в среду, 14 января. В это время ожидается до 0,3 мм осадков. Ближе к ночи 14 января осадки усилятся. По предварительным данным, может выпасть около 0,5 мм снега. Улицы и тротуары постепенно будут покрываться новым слоем осадков.

Погода во Львове на 14-15 января 2026
Снег накрывает Львов вечером в среду. Фото: Ventusky

В ночь на четверг, 15 января, интенсивность снега несколько снизится, ведь предполагается около 0,3 мм осадков. Однако радоваться рано. Уже с утра снежный покров в городе может вырасти до двух сантиметров.

Погода во Львове на 14-15 января 2026
Снежный покров в городе ночью и утром четверга. Фото: Ventusky

Днем в четверг снег начнет ослабевать. По прогнозу, осадки будут постепенно отходить от города уже с обеда.

Погода во Львове на 14-15 января 2026
Осадки, вероятно, снизят интенсивность в обед 15 января

Однако синоптические радары могут изменяться, поэтому актуальную информацию о погоде лучше проверять в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ослабеют морозы. Прогнозом поделился начальник Черкасского областного центра гидрометрологии Виталий Постригань.

