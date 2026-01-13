На популярній локації у Львові міг бути фунікулер. Чому його так і не відкрили

Замкова гора — найвища точка міста, 413 м над рівнем моря

Верхній оглядовий майданчик на Замковій горі у Львові туристи відвідують неохоче через важкий підйом. Колись до підніжжя гори їздив трамвай, а не так давно планувалося запустити до верхньої тераси парку фунікулер.

Замку на Замковій горі немає

Про це розповідає Tvoemisto.tv. Варто зазначити, що замок, який стояв на тому місці був зруйнований ще у 18 столітті. У наші дні Високий Замок – парк з нижньою та верхньою терасами. На верхній терасі ще у 19 столітті створили штучний курган, що закінчується оглядовим майданчиком.

Звідти відкривається чудова панорама на Львів. Тому, попри важкий підйом, люди все ж підіймаються на верхній оглядовий майданчик на Замковій горі.

У минулому сторіччі до Високого замку курсував трамвай

В старі часи до Високого замку підіймався трамвай. У 1910 році проклали маршрут від вул. Підвальної прямо до підніжжя гори. Однак маршрут не мав великого попиту та був ліквідований в 1970 році. Крім того, він був небезпечним через крутий підйом.

Трамвай, який в ХХ ст. підіймався на Високий Замок

Знавець Львова та екскурсовод Ігор Лильо впевнений, що відновлювати маршрут не потрібно. З цих самих причин — економічно невигідно й небезпечно.

Влада міста заговорила про будівництва фунікулера

У 2010 році мер Львова Андрій Садовий, після завершення реконструкції оглядового майданчика Високого замку висловив думку, що запуск фунікулера у парку — хороша ідея. Це збільшило б кількість туристів, які відвідують гору.

Планувалося, що проєкт із запуску фунікулера на Високий Замок можна буде пропрацювати найближчими роками. Тоді Садовий казав, що до Львова приїздять все більше туристів, тому "цей проєкт буде бізнесовий".

Водночас, як повідомили у туристичній фірмі "Тур Де Львів" з усіх туристів, які замовляють екскурсії, лише 40% хочуть підійматися на Високий Замок. Вважається, що люди відмовляються, коли розуміють, що замку там немає і насправді — це оглядовий майданчик, а підйом — крутий.

Підйом на на Високий Замок

Фунікулер на Високий Замок у Львові — чому це важко реалізувати

Тому ідея будівництва фунікулера — слушна, але реалізація є непростою. Одна з проблем в тому, що Високий Замок – це буферна зона ЮНЕСКО, тому будівництво є само по собі складним.

Труднощі у реалізації проєкту відлякують потенційних інвесторів. Потрібно скласти проєкт з урахуванням збереження довкілля, інтересів мешканців, думки осіб з обмеженими можливостями, а також вимог безпеки.

Крім того, будівництво фунікулера є економічно невигідним, а сам він не буде оглядовим транспортом. В цьому переконаний ініціатор створення туристичної компанії "Чудо-Тур" Лев Підлісецький.

У Києві фунікулер є комунальним транспортом, вартість поїздки на якому рівноцінна вартості жетона в метро. У Львові такий транспорт не самоокупиться, а ціна на його проїзд буде надто високою … Фунікулер не буде оглядовим транспортом, адже при підйомі на Високий Замок з його вікна нічого не буде видно, — пояснив він

У пресслужбі міськради пояснили, що ідея фунікулера не пішла далі заяв Садового. Реально цим ніхто не займався.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові будували метро на три гілки. Де воно мало бути й що пішло не так.