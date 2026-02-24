В Днепре есть улица из одного дома: где она находится и как появилась

Часть территории у нее отобрал цирк

В Днепре есть улица длиной чуть более ста метров, на которой официально числится всего один жилой дом. Речь идет о Резничной — самой короткой улице города, которая не была такой изначально, а сократилась в результате градостроительных изменений конца XX века.

"Телеграф" решил рассказать об истории этой улицы, а также откуда взялось ее название.

Сегодня её протяжённость составляет примерно 100–110 метров. Фактически это короткий внутриквартальный отрезок, где сохранился единственный адрес — дом № 9. Резничная начинается от улицы Павла Ниринберга, проходит через арку жилого дома и заканчивается во дворе, без привычного сквозного выхода.

Как улица сократилась

Изначально Резничная была длиннее — она тянулась на два квартала и соединяла район у Днепра с тогдашней улицей Иорданской. Однако в 1979–1980 годах при строительстве нового цирка на набережной часть исторической застройки снесли. Вместе с ней исчез и первый квартал улицы.

После перепланировки города Резничная оказалась обрезанной: вместо полноценной улицы остался короткий фрагмент внутри квартала между Крутогорным спуском, Сичеславской набережной и прилегающей застройкой. С тех пор её длина больше не менялась.

Откуда взялось название

Название происходит от слова резник — так называли мясников или забойщиков скота. В старом Екатеринославе ремесленные улицы часто получали названия по профессиям жителей.

Предположительно, в этом районе работали мясники или располагались хозяйственные дворы, связанные с торговлей мясом. Таким образом, название Резничная — это отголосок ремесленного прошлого города.

Дом №9 единственный сохранившийся на улице Резничной

Городская легенда

С улицей связана и локальная байка: жители дома № 9 рассказывают о "домовом", который будто бы охраняет двор. Это элемент городского фольклора типичный для старых дворов с замкнутым пространством. Иногда в соцсетях или на городских форумах появляются истории о странных звуках или силуэтах во дворе.

Сегодня Резничная — почти курьёз на карте Днепра. Но её судьба хорошо показывает, как крупные строительные проекты могут буквально перекроить город, оставив от прежней улицы всего несколько десятков метров и один-единственный дом.

Напомним, самая короткая улица Одессы носит имя известного городского благотворителя Павла Ямчитского и идет от Итальянского бульвара до Штабного переулка. Ее первым официальным названием было в честь известного русского революционера Карпинского.