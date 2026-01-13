Город в городе. Где в Украине находиться загадочный район Вишенка (фото)

До перестройки это место было селом

В Виннице есть большой жилой массив на западе города с живописным названием "Вишенка". Довольно часто этот район называют "городом в городе".

"Телеграф" расскажет историю Вишенки в Виннице и почему она так называется. Заметим, что раньше этот район называли жилой массив Людвиковка .

Фактически район Вишенки образовался примерно в 1962 году. Именно тогда его начали расширять и строить, ведь планировалось, что он станет отдельным городом-спутником Винницы.

Район Вишенка во время перестройки. Фото: Винница инфо

Район Вишенка в Виннице в 1960-е. Фото: Винница инфо

Однако впоследствии Вишенка осталась районом областного центра на западе, недалеко от одноименной реки. Также там располагалось село Вишня, которое впоследствии стало частью села Шереметка. В последнем жил и работал Николай Пирогов в усадьбе "Вишня". К слову, именно так и образовалось название жилмассива. Интересно, что в 60-е, когда только начиналась застройка жилмассива, местные называли его "Винницкими Черемушками".

Еще до перестройки этот район фактически был селом вблизи Винницы. В советское время его хотели глобализовать и превратить в небольшой город. Во время застройки в районе создали 10 микрорайонов, которые существуют до сих пор.

Район Вишенка в Виннице. Фото: Vezha

Сейчас же Вишенка – это известный район с развитой инфраструктурой, парками, торговыми центрами, ТЦ "Магицентр" и "Квартал", а также достопримечательностями. К примеру, одним из известнейших памятников Вишенки является фонтан "Солнечная система" и памятник летчикам.

Памятник лётчикам в Виннице. Фото: Винница инфо

