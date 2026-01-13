Укр

Там есть еврейский след: история единственной улицы Днепра, название которой не менялось более 200 лет

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Днепр
Днепр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Даже многочисленные исторические события не повлияли на ее переименование

В Днепре есть улица, которая пережила смену эпох, но сохранила свое название более двух веков — Философская. История ее названия, вероятно, связана с расположением еврейских учреждений.

Какие еще есть факты об истории названия и где расположена эта улица, написал "Телеграф". Также в материале упоминаются отдельные здания, сохранившиеся с XIX — начала XX века.

Уникальная улица в сердце Днепра

Расположена эта улица в Чечеловском районе, почти в центре города. Пересекает проспект Леси Украинки и идет к набережной.

В XIX веке район Философской был оживленным и людным, как написала агент по недвижимости Елена Присягина в своем посте на Facebook. В то же время, как и на многих других улицах того времени, после дождей здесь было трудно пройти. Местные жители шутили, что перед переходом улицы нужно хорошо подумать, поэтому она и имеет такое название.

Раньше Философскую называли "самой еврейской" улицей города. Здесь работали несколько синагог, третье отделение Талмуд-Торы, приют для сирот и еврейская больница. Эта часть города была важным центром еврейской жизни. С конца 1880-х годов здесь начали появляться доходные дома из камня.

По одной из версий, название улицы имеет еврейское происхождение. Его связывают с изучением философии еврейской мудрости и традиций, которое велось именно в этом районе.

Название Философской сохранилось во время распада Российской империи, освободительной борьбы, советской оккупации, Второй мировой войны, немецкой оккупации, перестройки и распада СССР. Это единственная известная улица Днепра, которую не переименовывали более двух веков.

Как выглядит улица

Одним из интересных зданий улицы является третье отделение Талмуд-Торы. Двухэтажный дом на Философской, 50 построили в начале ХХ века в стиле модерн. Сначала он принадлежал русскому военному педагогу Александру Рейнеке, а в 1910 году его купил Пузаков, самый младший из семи братьев по отцу.

С 1911 по 1917 год в доме работало Фабричное отделение 3-й Талмуд-Торы. А примерно в 1930 году дом достроили до четырех этажей.

Философская улица в Днепре
Третье отделение Талмуд-Торы по улице Философской. Фото: Facebook
Философская улица в Днепре
Доходный дом. Фото: Dnepr.info
Философская улица в Днепре
Лестница в одном из доходных домов на улице. Фото: Dnepr.info

Часть старых домов до сих пор используется, однако многие из них давно пришли в упадок, как написали в Dnepr.info. Один из бывших молитвенных домов сегодня остался без крыши, двери в нем заколочены досками, а окна выбиты. Здание было закрыто еще в 1928 году. По имеющейся информации, некоторое время до или после Второй мировой войны там могли жить люди, однако в настоящее время здание находится в аварийном состоянии.

Философская улица в Днепре
Заброшенный дом молитвы. Фото: Dnepr.info

В то же время, другой молитвенный дом и сейчас остается заселенным. В начале 30-х годов его переоборудовали под жилое здание, после чего там поселились люди.

Философская улица в Днепре
Еще один молитвенный дом. Фото: Dnepr.info

На углу улицы в старинном доме работает аптека, открытая еще до революции 1917 года.

Философская улица в Днепре
Старое здание, где до сих пор работает аптека. Фото: Dnepr.info

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории одной центральной улицы Одессы, с которой началась застройка города. Когда-то там жили греки.

Теги:
#История #Днепр #Улица #Интересное