Там есть еврейский след: история единственной улицы Днепра, название которой не менялось более 200 лет

Даже многочисленные исторические события не повлияли на ее переименование

В Днепре есть улица, которая пережила смену эпох, но сохранила свое название более двух веков — Философская. История ее названия, вероятно, связана с расположением еврейских учреждений.

Какие еще есть факты об истории названия и где расположена эта улица, написал "Телеграф". Также в материале упоминаются отдельные здания, сохранившиеся с XIX — начала XX века.

Уникальная улица в сердце Днепра

Расположена эта улица в Чечеловском районе, почти в центре города. Пересекает проспект Леси Украинки и идет к набережной.

В XIX веке район Философской был оживленным и людным, как написала агент по недвижимости Елена Присягина в своем посте на Facebook. В то же время, как и на многих других улицах того времени, после дождей здесь было трудно пройти. Местные жители шутили, что перед переходом улицы нужно хорошо подумать, поэтому она и имеет такое название.

Раньше Философскую называли "самой еврейской" улицей города. Здесь работали несколько синагог, третье отделение Талмуд-Торы, приют для сирот и еврейская больница. Эта часть города была важным центром еврейской жизни. С конца 1880-х годов здесь начали появляться доходные дома из камня.

По одной из версий, название улицы имеет еврейское происхождение. Его связывают с изучением философии еврейской мудрости и традиций, которое велось именно в этом районе.

Название Философской сохранилось во время распада Российской империи, освободительной борьбы, советской оккупации, Второй мировой войны, немецкой оккупации, перестройки и распада СССР. Это единственная известная улица Днепра, которую не переименовывали более двух веков.

Как выглядит улица

Одним из интересных зданий улицы является третье отделение Талмуд-Торы. Двухэтажный дом на Философской, 50 построили в начале ХХ века в стиле модерн. Сначала он принадлежал русскому военному педагогу Александру Рейнеке, а в 1910 году его купил Пузаков, самый младший из семи братьев по отцу.

С 1911 по 1917 год в доме работало Фабричное отделение 3-й Талмуд-Торы. А примерно в 1930 году дом достроили до четырех этажей.

Третье отделение Талмуд-Торы по улице Философской. Фото: Facebook

Доходный дом. Фото: Dnepr.info

Лестница в одном из доходных домов на улице. Фото: Dnepr.info

Часть старых домов до сих пор используется, однако многие из них давно пришли в упадок, как написали в Dnepr.info. Один из бывших молитвенных домов сегодня остался без крыши, двери в нем заколочены досками, а окна выбиты. Здание было закрыто еще в 1928 году. По имеющейся информации, некоторое время до или после Второй мировой войны там могли жить люди, однако в настоящее время здание находится в аварийном состоянии.

Заброшенный дом молитвы. Фото: Dnepr.info

В то же время, другой молитвенный дом и сейчас остается заселенным. В начале 30-х годов его переоборудовали под жилое здание, после чего там поселились люди.

Еще один молитвенный дом. Фото: Dnepr.info

На углу улицы в старинном доме работает аптека, открытая еще до революции 1917 года.

Старое здание, где до сих пор работает аптека. Фото: Dnepr.info

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории одной центральной улицы Одессы, с которой началась застройка города. Когда-то там жили греки.