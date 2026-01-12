Название намекает на праздник: в Украине есть село, которое звучит как выходной день

За шутливым названием села — 150 лет бурной истории

Это село трудно не заметить на карте Житомирщины, хоть оно и без громких туристических брендов и пафосных легенд, но с интересным и даже смешным названием. Однако за ней скрывается история, проходящая сквозь империи и революции.

Что следует знать

История происхождения названия села Гулянка официально не подтверждена, однако народная версия связывает его с традиционными местами для отдыха

Населенный пункт был основан в 1873 году и успел пройти путь от поселения в Российской империи до современного села

За время своего существования Гулянка находилась в составе четырех разных государственных образований, пережив имперские времена, революции и советский период до обретения независимости Украины

Село Гулянка расположено в Коростенском районе Житомирской области. Его население – 1246 человек, а площадь – 1,786 км².

Как возникла деревня и почему так назвали

Современное однозначное документальное подтверждение происхождения названия Гулянка не найдено в открытых источниках. Однако топоним может иметь народное происхождение, связанное со словом "гулять" — то есть местом собрания, общения или отдыха, как это иногда случается в украинских названиях поселений. Такая интерпретация согласуется с логикой названия – места, где люди традиционно собирались или "гуляли".

Знак на въезде в деревню Гулянка. Фото: zhitomir.info

Основано село в 1873 году. В административных документах русской империи оно возникло в конце XIX века.

Село Гулянка. Фото: Википедия

В 19 – начале 20 века село входило в состав Волынской губернии Российской империи. После революций и распада империи, Гулянка вошла в Коростенский уезд, который недавно был образован. Впоследствии село вошло в состав Советского Союза.

В 1925 году здесь создали собственный сельский совет, который просуществовал до 1954 года, после чего Гулянку ввели в состав Бондаревского сельского совета Коростенского района. То есть село принадлежало к Российской империи, УССР в составе СССР, а с 1991 года – независимой Украине.

