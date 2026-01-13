Місто у місті. Де в Україні є загадковий район Вишенька (фото)

До розбудови це місце було селом

У Вінниці є великий житловий масив на заході міста з мальовничою назвою "Вишенька". Досить часто цей район називають "містом у місті".

"Телеграф" розповість історію Вишеньки у Вінниці та чому вона так називається. Зауважимо, що раніше цей район називали житловий масив Людвиківка.

Фактично район Вишенька утворився приблизно у 1962 році. Саме тоді його почали розширювати та розбудовувати, адже планувалось, що він стане окремим містом-супутником Вінниці.

Район Вишенька під час розбудови. Фото: Вінниця інфо

Район Вишенька у Вінниці у 1960-ті. Фото: Вінниця інфо

Однак згодом Вишенька залишалась районом обласного центру на заході, неподалік від однойменної річки. Також там розташовувалось село Вишня, яке згодом стало частиною села Шереметка. В останньому жив і працював Микола Пирогов у садибі "Вишня". До слова, саме так й утворилась назва житлового масиву. Цікаво, що у 60-ті, коли тільки починалась забудова жилмасиву, місцеві називали його "Вінницькими Черемушками".

Ще до розбудови цей район фактично був селом поблизу Вінниці. В радянські часи його хотіли глобалізувати та перетворити на невелике місто. Під час забудови у районі створили 10 мікрорайонів, які існують й досі.

Район Вишенька у Вінниці. Фото: Vezha

Зараз же Вишенька — це відомий район з розвиненою інфраструктурою, парками, торговими центрами, ТЦ "Магіцентр" та "Квартал", а також пам'ятками. До прикладу, одним з найвідоміших пам'ятників Вишеньки є фонтан "Сонячна система" та пам'ятник льотчикам.

Пам'ятник льотчикам у Вінниці. Фото: Вінниця інфо

