От князей до мировых рекордов: это село имеет самое "аппетитное" название в Украине

Село вошло в "Книгу рекордов Украины"

Когда слышишь название этого населенного пункта, первая ассоциация возникает не с географией, а с кухней и ароматом завтрака. Но речь идет совсем не о блюде, а о Волынском селе с длинной историей, которое существовало задолго до того, как кто-то начал что-то жарить на сковороде.

Что следует знать

Волынское село Сырники имеет более пятисотлетнюю историю, а первые археологические находки на этой территории достигают еще времен Киевской Руси

Несмотря на "аппетитное" название, название села, вероятно, происходит от названия местной реки Серна, а не от популярного блюда из сыра

Община села официально попала в Книгу рекордов Украины, приготовив одновременно почти четыре тысячи сырников

Село Сырники впервые упоминается в письменных источниках в 1450 году. Это делает его одним из древних населенных пунктов Волыни, сохранивших свое название и идентичность. Однако археологически территория Сырников была заселена раньше — вблизи были найдены остатки поселений древнерусских времен 12-13 веков.

Село Сырники. Фото: lutsk.rayon

В средневековье эта местность принадлежала историческому региону Волынь, который веками переходил под влияние разных политических образований. От Великого княжества Литовского и Речи Посполитой до Российской империи и впоследствии – в состав Советского Союза, а после 1991 года – независимой Украины.

Во время Второй мировой войны Сырники не были в стороне от событий. В 1944 году здесь шли бои при освобождении от нацистской оккупации.

Село Сырники. Фото: lutsk.rayon

Происхождение названия

По словам старожилов Сырников, когда село имело название Серники, ведь через него протекала река Серна. Однако откуда взялось "новое" название — неизвестно. Оно не имеет прямой связи с кулинарным термином.

Село Сырники Волынская область. Фото: lutsk.rayon

Одно из самых ярких местных достижений – Украинский рекорд по выпеканию сырников. В 2017 году сельское общество готовило их так много, что это зафиксировали как рекорд — 3917 сырников за один заход и попало в "Книгу рекордов Украины".

