От князей до мировых рекордов: это село имеет самое "аппетитное" название в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Село вошло в "Книгу рекордов Украины"
Когда слышишь название этого населенного пункта, первая ассоциация возникает не с географией, а с кухней и ароматом завтрака. Но речь идет совсем не о блюде, а о Волынском селе с длинной историей, которое существовало задолго до того, как кто-то начал что-то жарить на сковороде.
Что следует знать
- Волынское село Сырники имеет более пятисотлетнюю историю, а первые археологические находки на этой территории достигают еще времен Киевской Руси
- Несмотря на "аппетитное" название, название села, вероятно, происходит от названия местной реки Серна, а не от популярного блюда из сыра
- Община села официально попала в Книгу рекордов Украины, приготовив одновременно почти четыре тысячи сырников
Село Сырники впервые упоминается в письменных источниках в 1450 году. Это делает его одним из древних населенных пунктов Волыни, сохранивших свое название и идентичность. Однако археологически территория Сырников была заселена раньше — вблизи были найдены остатки поселений древнерусских времен 12-13 веков.
В средневековье эта местность принадлежала историческому региону Волынь, который веками переходил под влияние разных политических образований. От Великого княжества Литовского и Речи Посполитой до Российской империи и впоследствии – в состав Советского Союза, а после 1991 года – независимой Украины.
Во время Второй мировой войны Сырники не были в стороне от событий. В 1944 году здесь шли бои при освобождении от нацистской оккупации.
Происхождение названия
По словам старожилов Сырников, когда село имело название Серники, ведь через него протекала река Серна. Однако откуда взялось "новое" название — неизвестно. Оно не имеет прямой связи с кулинарным термином.
Одно из самых ярких местных достижений – Украинский рекорд по выпеканию сырников. В 2017 году сельское общество готовило их так много, что это зафиксировали как рекорд — 3917 сырников за один заход и попало в "Книгу рекордов Украины".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть село, которое звучит как выходной день. Оно было основано в 1873 году и успело пройти путь от поселения в Российской империи до современного села.