Неделю будут держать тепло в мороз: какие дома замерзнут последними в блэкауте

Это связано со способом их строительства

Из-за постоянных атак РФ на энергетику во многих домах уже исчезло тепло и свет, но некоторые сооружения еще долго будут поддерживать комфортную температуру.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", в комментарии "Телеграфу" отметил, что наиболее устойчивыми к морозам оказались дома сталинской эпохи. Они построены до 1950-х годов немецкими строителями и имеют толстые стены и высокие потолки, что позволяет удерживать тепло.

"Сталинка" Фото: Wikipedia

"Сталинки" остаются теплыми благодаря очень толстым стенам толщиной до метра и высоким потолкам от 3,5 до 4 метров. Кирпичные стены медленно нагреваются, но еще дольше сохраняют тепло внутри. Хотя высокие потолки увеличивают объем помещения, массивные стены полностью компенсируют это. Такие дома могут оставаться теплыми без отопления 5-7 дней даже при температуре от -5 до -10 градусов.

