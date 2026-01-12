В Киеве до 1600 домов без отопления: когда возобновят подачу тепла

Теплоснабжение во все дома Киева обещают вернуть до конца недели

После массированных атак России на энергетическую инфраструктуру около 1600 домов в Киеве по состоянию на утро понедельника, 12 января, остаются без стабильного теплоснабжения. Ситуация усугубляется длительными отключениями электроэнергии.

Что нужно знать:

До 1600 домов в столице без стабильного теплоснабжения.

Отопление планируют возобновить в конце недели

Графики отключений электроэнергии на левом берегу на этой неделе действовать не будут

С газоснабжением для Киева проблем нет

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил Станислав Игнатьев, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего.

По его словам, отопление в дома планируется подать до конца недели — оптимально в течение четырех суток. "В то же время графики отключения электроэнергии, особенно на левом берегу, смягчат на этой неделе", — говорит он.

Также эксперт прокомментировал информацию мэра столицы Виталия Кличко о том, что без отопления в настоящее время в Киеве остаются около тысячи домов, в то время как по его информации, эта цифра выше.

"Есть дома, где насосная группа на балансе ОСМД/управляющих компаний с отсутствием резервного питания, поэтому когда у них по 30-40 часов нет электроэнергии, то нет и отопления", — объясняет Игнатьев.

Он добавляет, что по газу для Киева проблем нет. Это особенно важно сейчас, когда газовые плиты выручают оставшихся без света и централизованного отопления киевлян.

Игнатьев также отметил положительный момент:

Трубы нигде не порвало из-за того, что вовремя спустили воду из домов.

Напомним, половина многоквартирных домов Киева (почти 6 тысяч) 9 января осталась без теплоснабжения из-за повреждения массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы, которые имеют возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.