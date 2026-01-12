В Киеве до 1600 домов без отопления: когда возобновят подачу тепла
Теплоснабжение во все дома Киева обещают вернуть до конца недели
После массированных атак России на энергетическую инфраструктуру около 1600 домов в Киеве по состоянию на утро понедельника, 12 января, остаются без стабильного теплоснабжения. Ситуация усугубляется длительными отключениями электроэнергии.
Что нужно знать:
- До 1600 домов в столице без стабильного теплоснабжения.
- Отопление планируют возобновить в конце недели
- Графики отключений электроэнергии на левом берегу на этой неделе действовать не будут
- С газоснабжением для Киева проблем нет
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил Станислав Игнатьев, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего.
По его словам, отопление в дома планируется подать до конца недели — оптимально в течение четырех суток. "В то же время графики отключения электроэнергии, особенно на левом берегу, смягчат на этой неделе", — говорит он.
Также эксперт прокомментировал информацию мэра столицы Виталия Кличко о том, что без отопления в настоящее время в Киеве остаются около тысячи домов, в то время как по его информации, эта цифра выше.
"Есть дома, где насосная группа на балансе ОСМД/управляющих компаний с отсутствием резервного питания, поэтому когда у них по 30-40 часов нет электроэнергии, то нет и отопления", — объясняет Игнатьев.
Он добавляет, что по газу для Киева проблем нет. Это особенно важно сейчас, когда газовые плиты выручают оставшихся без света и централизованного отопления киевлян.
Игнатьев также отметил положительный момент:
Трубы нигде не порвало из-за того, что вовремя спустили воду из домов.
Напомним, половина многоквартирных домов Киева (почти 6 тысяч) 9 января осталась без теплоснабжения из-за повреждения массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы, которые имеют возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.