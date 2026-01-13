Тиждень триматимуть тепло в мороз: які будинки замерзнуть останніми в блекаут

Це пов’язано зі способом їхнього будівництва

Через постійні атаки РФ на енергетику у багатьох будинках вже зникло тепло та світло, але деякі споруди ще довго триматимуть комфортну температуру.

Олег Попенко, експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг", у коментарі "Телеграфу", найстійкішими до морозів виявилися будинки сталінської епохи. Вони зведені до 1950-х років німецькими будівельниками і мають товсті стіни та високі стелі, що дозволяє утримувати тепло.

"Сталінка" Фото: Wikipedia

"Сталінки" залишаються теплими завдяки дуже товстим стінам завтовшки до метра та високим стелям від 3,5 до 4 метрів. Цегляні стіни повільно нагріваються, але ще довше зберігають тепло всередині. Хоч високі стелі збільшують об’єм приміщення, масивні стіни повністю компенсують це. Такі будинки можуть залишатися теплими без опалення 5-7 днів навіть при температурі від -5 до -10 градусів.

