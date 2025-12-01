Укр

Загадочные 5 этажей: есть три причины, почему хрущевки оказались именно такого "роста"

Денис Подставной
Советская пятиэтажка
Здания определенной высоты строили не просто так

Многие жители постсоветского пространства хотя бы раз в жизни задавались вопросом, о том, почему пятиэтажные хрущевки имеют именно столько этажей, а не 6 или 7. Оказывается, "рост" этих домов обусловлен сразу несколькими факторами.

Что нужно знать:

  • Экономия вынудила советских инженеров пойти на ухищрения, но не только она.
  • Пятиэтажки в СССР строили в промышленных масштабах и с помощью соответствующих технологий.
  • Рекомендации советских ученых по поводу здоровья человека оказали немаловажное влияние на проект.

"Телеграф" рассказывает о причинах такого строительства.

Как пишет РБК-Украина, высота зданий в СССР была определена не только эстетическими, но и практическими факторами, такими как экономия и технология.

Экономия — фактор номер один. После Второй мировой войны, во время которой в СССР было разрушено множество зданий, возникла острая необходимость обеспечить всех граждан жильем в кратчайшие сроки и за минимальные средства.

Технология — для решения вышеуказанной задачи было введено промышленное строительство, которое заключалось в использовании стандартных типовых проектов и панельных конструкций. Они быстро и легко собирались на месте.

Также было введено ограничение на площадь квартир и высоту потолков. Это уменьшало расходы на материалы и коммунальные услуги.

Cамая распространённая серия крупнопанельных «хрущёвок». Фото: Википедия

Дома в 5 этажей оказались самыми простыми и дешевыми вариантами, которые не требовали установки лифтов и пожарных лестниц. Они имели небольшие квартиры с совмещенными санузлами и кухнями площадью 5-6 кв. м., высота потолков в них составляла 2,5 м. Эти дома называли "хрущевками" по имени Никиты Хрущева, который был генеральным секретарем КПСС с 1953 по 1964 годы, и который инициировал их массовое строительство.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на распространение пятиэтажек, стал и вопрос здоровья. В нормативах и рекомендациях тогдашних врачей указывалось, что подъем на пятый этаж пешком не считался чрезмерной нагрузкой для здорового человека. Это позволило экономить на строительстве лифтов, мусоропроводов и других систем, что делало пятиэтажки еще дешевле и быстрее в возведении.

Интересный факт: у многих советских пятиэтажек отсутствовали балконы на первых этажах. Techinsider пишет, что это обусловлено защитой от воров, экономией, пожарной безопасностью и необходимостью места под газовые трубы.

Ранее "Телеграф" писал об основных фактах о пенсиях в СССР и о том, как действительно жилось людям в те времена.

