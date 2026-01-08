ТЦК пропадут с улиц? Как меняется мобилизация и чего ждать

Контроль становится более плотным

На украинских улицах сотрудников ТЦК будет становиться все меньше и меньше. Мобилизация все глубже будет уходить в "цифру".

Об этом пишет издание "Час дій". Как отмечают журналисты, изменение формата не означает отмену мобилизации или ее ослабление. Напротив, контроль становится более плотным, но менее заметным зрительно. А вместо того, чтобы тратить ресурс на патрулирование, работники центров комплектования сосредотачиваются на аналитической работе с реестрами.

Как будет работать "бесконтактная мобилизация":

Цифровое оповещение. Система позволяет идентифицировать тех, кто не обновил данные или игнорирует вызов.

Автоматические санкции. Если человек нарушает правила военного учета, механизм привлечения к ответственности (штрафы, ограничения в праве вождения и т.п.) может быть запущен дистанционно.

То есть, для того чтобы получить штраф или требование явиться в ТЦК, человеку не обязательно встречать военнослужащих на улице.

"Уход от практики "бусификации" (силового задержания на улицах) должен снизить социальное напряжение. Видео с конфликтами между гражданскими и военными дискредитируют процесс мобилизации. Цифровизация переводит эти отношения в чисто правовую плоскость: есть обязанность, есть электронный контроль за его исполнением, есть автоматическая ответственность за нарушение", — говорится в материале.

