Старый Новый год 2026: красивые открытки и теплые поздравления на украинском языке

В преддверии необычного праздника самое время поздравить родных

Старый Новый год — уникальный удельно украинский праздник, который отмечается 14 января и не привязан к церковному календарю. Его начали отмечать в 1918 и эта традиция сохранилась до наших дней.

В этот день принято поздравлять близких людей с праздником. "Телеграф" подготовил красивые картинки и теплые поздравления своими словами на украинском языке.

Открытки и поздравления со старым Новым годом 2026

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай у домі нарешті запанує спокій, а святкова метушня зміниться приємним затишком. Бажаю, щоб цей рік був до вас лагідним та щедрим на добрі новини.

***

Зі святом! Нехай цей вечір поставить красиву крапку у зимових святкуваннях. Бажаю вам внутрішнього спокою, міцного здоров’я та якнайбільше приводів для щирої усмішки щодня.

Ну що, з фінальним Новим роком! Нехай все погане залишиться в минулому, а попереду чекають тільки круті пригоди та вірні люди поруч. Будьте щасливі та насолоджуйтеся кожним моментом.

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб збулося все те, що ви запланували ще 1 січня. Нехай у вашій родині завжди буде лад, достаток і багато любові.

Зі святом! Кажуть, сьогодні останній шанс загадати новорічне бажання, тож нехай воно обов'язково здійсниться. Бажаю вам маленьких див і великих перемог у новому році.

***

Вітаю вас зі Старим Новим роком! Бажаю теплого вечора у колі найрідніших людей. Нехай ваша оселя буде повною чашею, а серце — зігріте турботою близьких.

Зі святом! Нехай цей рік іде як по маслу, без зайвих клопотів та розчарувань. Бажаю вам енергії на всі задуми та простого людського щастя щодня.

***

Зі Старим Новим роком! Нехай магія цього вечора принесе у ваше життя світло та надію. Бажаю, щоб кожен день приносив тільки хороші звістки та приємні сюрпризи.

Щиро вітаю зі святом! Бажаю, щоб гаманець ставав важчим, а серце — легшим. Нехай старий рік забере всі негаразди, а новий принесе стабільність і мир.

***

Зі Старим Новим роком! Нехай святковий настрій затримується у вашій душі ще надовго. Бажаю здоров’я, наснаги до роботи та солодкого відпочинку в колі друзів.

Вітаю зі святом! Нехай цей рік буде кращим за попередній у сто разів. Бажаю вам затишних вечорів, бадьорих ранків і відчуття, що ви справді на своєму місці.

***

Зі святом! Ось і закінчується марафон зимових свят, тож бажаю увійти в робочий ритм з новими силами. Нехай цей рік стане для вас часом здійснення найсміливіших мрій.

Ранее "Телеграф" рассказывал про благоприятные даты для уборки елки после праздников. Чтобы 2026 год был успешным и богатым.