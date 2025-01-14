Старый Новый год 14 января: красочные картинки и открытки для поздравлений родных и друзей

Сегодня поздравьте близких со Старым Новым годом

В этот день, 14 января, у украинцев есть традиция отмечать Старый Новый год и поздравлять друг друга с праздником теплыми словами. Оказывается, Старый Новый год — это светский, а не церковный праздник, поэтому он не привязан к церковному календарю и как и прежде отмечается 14 января.

Традиция отмечать так называемый Старый Новый год появилась в начале ХХ века, и она связана с переходом некоторых стран с юлианского календаря на григорианский. В Украине этот переход произошел 16 февраля 1918 по старому юлианскому календарю, и этот день по новому григорианскому календарю стал сразу 1 марта.

Из-за разницы календарей в 13 дней появилась традиция отмечать не только Новый год 1 января, но и Старый Новый год (то есть Новый год по старому стилю) 14 января.

А поскольку эта дата уже не связана новоюлианским церковным календарем, переход на который Православная церковь Украины совершила в сентябре 2023 года, то праздник Старого Нового года не сдвигается. Так что в 2025 году украинцы будут традиционно встречать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января.

Этот праздник — отличная возможность поздравить близких, поделиться теплыми словами и пожеланиями. "Телеграф" подготовил яркую подборку открыток и картинок, чтобы вы могли поздравить родственников и друзей со Старым Новым годом 2025.

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.