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Старый Новый год 14 января: красочные картинки и открытки для поздравлений родных и друзей

Автор
Галина Струс
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В этот день, 14 января, отмечается Старый Новый год 2025
В этот день, 14 января, отмечается Старый Новый год 2025. Фото Коллаж "Телеграф"

Сегодня поздравьте близких со Старым Новым годом

В этот день, 14 января, у украинцев есть традиция отмечать Старый Новый год и поздравлять друг друга с праздником теплыми словами. Оказывается, Старый Новый год — это светский, а не церковный праздник, поэтому он не привязан к церковному календарю и как и прежде отмечается 14 января.

Традиция отмечать так называемый Старый Новый год появилась в начале ХХ века, и она связана с переходом некоторых стран с юлианского календаря на григорианский. В Украине этот переход произошел 16 февраля 1918 по старому юлианскому календарю, и этот день по новому григорианскому календарю стал сразу 1 марта.

Из-за разницы календарей в 13 дней появилась традиция отмечать не только Новый год 1 января, но и Старый Новый год (то есть Новый год по старому стилю) 14 января.

А поскольку эта дата уже не связана новоюлианским церковным календарем, переход на который Православная церковь Украины совершила в сентябре 2023 года, то праздник Старого Нового года не сдвигается. Так что в 2025 году украинцы будут традиционно встречать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января.

Этот праздник — отличная возможность поздравить близких, поделиться теплыми словами и пожеланиями. "Телеграф" подготовил яркую подборку открыток и картинок, чтобы вы могли поздравить родственников и друзей со Старым Новым годом 2025.

Старый Новый год 2025, праздник, открытки
Старый Новый год 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Старый Новый год 2025, открытки, картинки
Старый Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления
Старый Новый год 2025, праздник, открытки, картинки
Старый Новый год 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Праздник #Старый новый год #Открытки