Чтобы 2026 год был успешным и богатым: благоприятные даты для уборки елки после праздников

После уборки в доме нужно оставить некоторые "новогодние" атрибуты

По новому церковному календарю период рождественских праздников сместился на две недели назад. А значит и убирать новогодний декор и елку из дома придется раньше, чем обычно. Нумерологи называют самые благоприятные даты, когда нужно убирать елку, чтобы 2026 год был успешным и богатым

"Телеграф" расскажет, в какие даты лучше всего убирать новогоднюю елку.

Календарь благоприятных дат

Согласно нумерологическим расчетам на этот год, выбор дня для разбора елки может задать вектор на весь сезон, пишет сайт numerologist.com. Существуют самые благоприятные дни для того, чтобы вынести новогоднее дерево из дома.

Процесс уборки елки после праздников. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

7 января — День "Чистого листа". Убирая елку в этот день, вы завершаете старый этап жизни и освобождаете место для новых идей.

14 января — Энергия достатка. Этот день подойдет для разбора елки, потому что вы "запечатаете" энергию изобилия в доме.

16 января — Денежный магнит. Эта дата считается одной из самых сильных для привлечения богатства.

18 января — Успех в делах. Считается, что уборка елки в этот день дает заряд бодрости, который поможет не "выгореть" круглый год.

22 января — Гармония и любовь. Если вы хотите, чтобы в доме было больше гармонии и любви, стоит дождаться этой даты.

Помните, что впереди Китайский Новый год, и именно с него стартует год той самой Красной Огненной Лошади. Чтобы не "гасить" энергию движения и процветания, которую принесла елка, нужно оставить в интерьере дома что-то красное или блестящее.

