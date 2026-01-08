Старый Новый год по новому и старому стилю: дата праздника, приметы и запреты

В Украине есть традиция отмечать Старый Новый год

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь, даты всех праздников сместились на 13 дней назад. Однако, это не касается светского праздника Старого Нового года — он отмечается, как и прежде — в ночь с 13 на 14 января. А вот церковные праздники Маланки и Василия, ранее отмечающиеся 13 и 14 января соответственно, теперь перенесены на 31 декабря и 1 января.

"Телеграф" рассказывает о традициях, приметах и запретах на Старый Новый год.

Когда отмечается Старый Новый год?

До 1918 года Украина жила по юлианскому календарю. В то время Новый год праздновали 1 января, но эта дата отставала от европейского календаря на 13 дней. В 1918 году власти провели реформу и перевели календарь на 13 дней вперед.

Из-за этого возникла путаница: официально Новый год переместился на 1 января по новому стилю, а тот день, который раньше был первым января, стал 14-м января.

Так и родилась эта уникальная традиция: мы сначала празднуем Новый год со всем миром, а через две недели — "по-старому" стилю. Это как дополнительный шанс загадать те желания, которые не успели в новогоднюю ночь.

Старый Новый год отмечается 14 января. Фото: сгенерированно ИИ

Запреты на Старый Новый год

Нельзя давать деньги в долг и считать мелочь — к нищете.

Запрещено ругаться, скандалить и выяснять отношения.

Не стоит экономить на еде — пышный праздничный стол к сытой жизни.

Нельзя садиться за праздничный стол в неопрятной или рваной одежде — к потере удачи и благополучия.

Погодные приметы на 14 января

Если в этот день идет дождь — на Пасху будет снег.

Если утром снежит — зима тоже будет снежной, а весна будет поздней.

Если сильный снег – быть хорошему теплому лету.

Если оттепель — лето будет прохладным и дождливым.

Если яркие звезды на небе — скоро будут морозы.

Именины 14 января

На Старый Новый год, 14 января, свои именины празднуют: Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Илья, Макар, Марк, Нина, Павел, Савва, Сергей и Степан.

