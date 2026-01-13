Старий Новий рік 2026: красиві листівки та теплі привітання українською мовою

Напередодні незвичайного свята саме час привітати рідних

Старий Новий рік — унікальне питомо українське свято, яке відзначається 14 січня і не прив’язане до церковного календаря. Його почали відзначати у 1918 р. і ця традиція збереглася до наших днів.

Цього дня заведено вітати близьких людей зі святом. "Телеграф" підготував гарні картинки та теплі привітання своїми словами українською мовою.

Листівки та привітання зі старим Новим роком 2026

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай у домі нарешті запанує спокій, а святкова метушня зміниться приємним затишком. Бажаю, щоб цей рік був до вас лагідним та щедрим на добрі новини.

***

Зі святом! Нехай цей вечір поставить красиву крапку у зимових святкуваннях. Бажаю вам внутрішнього спокою, міцного здоров’я та якнайбільше приводів для щирої усмішки щодня.

Ну що, з фінальним Новим роком! Нехай все погане залишиться в минулому, а попереду чекають тільки круті пригоди та вірні люди поруч. Будьте щасливі та насолоджуйтеся кожним моментом.

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб збулося все те, що ви запланували ще 1 січня. Нехай у вашій родині завжди буде лад, достаток і багато любові.

Зі святом! Кажуть, сьогодні останній шанс загадати новорічне бажання, тож нехай воно обов'язково здійсниться. Бажаю вам маленьких див і великих перемог у новому році.

***

Вітаю вас зі Старим Новим роком! Бажаю теплого вечора у колі найрідніших людей. Нехай ваша оселя буде повною чашею, а серце — зігріте турботою близьких.

Зі святом! Нехай цей рік іде як по маслу, без зайвих клопотів та розчарувань. Бажаю вам енергії на всі задуми та простого людського щастя щодня.

***

Зі Старим Новим роком! Нехай магія цього вечора принесе у ваше життя світло та надію. Бажаю, щоб кожен день приносив тільки хороші звістки та приємні сюрпризи.

Щиро вітаю зі святом! Бажаю, щоб гаманець ставав важчим, а серце — легшим. Нехай старий рік забере всі негаразди, а новий принесе стабільність і мир.

***

Зі Старим Новим роком! Нехай святковий настрій затримується у вашій душі ще надовго. Бажаю здоров’я, наснаги до роботи та солодкого відпочинку в колі друзів.

Вітаю зі святом! Нехай цей рік буде кращим за попередній у сто разів. Бажаю вам затишних вечорів, бадьорих ранків і відчуття, що ви справді на своєму місці.

***

Зі святом! Ось і закінчується марафон зимових свят, тож бажаю увійти в робочий ритм з новими силами. Нехай цей рік стане для вас часом здійснення найсміливіших мрій.

Раніше "Телеграф" розповідав про сприятливі дати для прибирання ялинки після свят. Щоб 2026 був успішним і багатим.