Со Старым Новым годом 2026! Яркие открытки и теплые поздравления для родных и друзей

Сегодня, 14 января, украинцы отмечают Старый Новый год. Учитывая, что этот праздник не является церковным событием, его дата после перехода Украинской православной церкви на новый календарь, остается неизменной.

Старый Новый год украинцы воспринимают скорее как символическое продолжение новогодних праздников, когда можно собраться за семейным столом и хорошо провести время. Это прекрасная возможность поздравить родных и друзьям и пожелать им всего самого светлого и доброго!

"Телеграф" подготовил подборку ярких картинок и теплых поздравлений своими словами. Отправьте их в любом мессенджере и поднимите близким настроение!

Картинки со Старым Новым годом 2026

Поздравления со Старым Новым годом 2026

В этот особый вечер, когда старый год встречается с новым, хочу пожелать вам тепла в душе, гармонии в сердце и достатка в доме. Пусть Старый Новый год принесет вам только положительные изменения и радостные события!

Старый Новый год 14 января

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы все старое и ненужное осталось в прошлом году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, замечательными идеями и яркими эмоциями, искренними.

Открытки со Старым Новым годом 2026

Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом все то, о чем вы мечтаете! Старый Новый год – праздник, когда нужно оставить позади все плохое и открыть сердце для новых и светлых перемен. Искренне и от всей души желаю процветания, любви и больше радости.

Картинки со Старым Новым годом 2026

В Старый Новый год пусть чудо будет на пороге, стучится в двери счастье, успех, везение и радость. Желаю, чтобы вся эта компания не просто гостила, а осталась жить в доме. Веры в лучшее и огня в глазах!

Как поздравить со Старым Новым годом 2026

Сегодня замечательный праздник – Старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия.

Со Старым Новым годом 2026

