Когда Пасха, Рождество и Успение Пресвятой Богородицы 2026: главные праздники по новому и старому стилю

Наталья Дума
Читати українською
Даты некоторых праздников не изменились после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь

В церковном календаре 2026 год будет насыщенным для христиан в Украине. В течение года верующие будут отмечать большие праздники, однако по новому и старому стилю некоторые будут приходиться на разные даты. Среди них – Рождество и Пасха, Благовещение и Троица, Покров и Успение.

Чтобы вы не запутались, "Телеграф" собрал для вас 12 главных церковных праздников 2026 отдельно по новому и по старому стилю.

12 самых важных праздников 2026 года по новому стилю

  • Богоявление (крещение Господне) — 6 января. В этот день верующие вспоминают Крещение Иисуса в реке Иордан и освящают воду;
  • Сретение Господне — 2 февраля. В этот день почитается встреча Младенца Иисуса с праведным Симеоном в Иерусалимском храме;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта. День, когда архангел Гавриил возвестил Марии о предстоящем рождении Спасителя;
  • Вербное воскресенье – 5 апреля. Этот праздник отмечает въезд Иисуса в Иерусалим, когда народ приветствовал его Пальмовыми ветвями;
  • Пасха – 12 апреля. Один из важнейших христианских праздников, прославляющий Воскресение Христово и победу жизни над смертью;
  • Вознесение Господне – 21 мая. День вознесения Иисуса к небу после Воскресения;
  • Святая Троица — 31 мая. В этот день празднуют сошествие Святого Духа на апостолов, что знаменует утверждение Церкви;
  • Преображение Господне – 6 августа. Почитание события, когда Иисус явил свою славу на горе Фавор перед учениками;
  • Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа. День памяти ухода Девы Марии в вечность с надеждой на воскресение;
  • Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября. Празднование рождения Матери Божьей;
  • Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября. В этот день почитается благочестие;
  • Рождество Христово — 25 декабря. Один из важнейших христианских праздников — рождение Христа в Вифлееме.
12 самых важных праздников 2026 года по старому стилю

  • Рождество Христово — 7 января;
  • Крещение Господне – 19 января;
  • Сретение Господне – 15 февраля;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;
  • Пасха – 12 апреля;
  • Вознесение Господне – 21 мая;
  • Святая Троица – 31 мая;
  • Преображение Господне – 19 августа;
  • Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;
  • Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;
  • Воздвижение Креста Господня — 27 сентября;
  • Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

