Когда Пасха, Рождество и Успение Пресвятой Богородицы 2026: главные праздники по новому и старому стилю

Даты некоторых праздников не изменились после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь

В церковном календаре 2026 год будет насыщенным для христиан в Украине. В течение года верующие будут отмечать большие праздники, однако по новому и старому стилю некоторые будут приходиться на разные даты. Среди них – Рождество и Пасха, Благовещение и Троица, Покров и Успение.

Чтобы вы не запутались, "Телеграф" собрал для вас 12 главных церковных праздников 2026 отдельно по новому и по старому стилю.

12 самых важных праздников 2026 года по новому стилю

Богоявление (крещение Господне) — 6 января. В этот день верующие вспоминают Крещение Иисуса в реке Иордан и освящают воду;

В этот день верующие вспоминают Крещение Иисуса в реке Иордан и освящают воду; Сретение Господне — 2 февраля . В этот день почитается встреча Младенца Иисуса с праведным Симеоном в Иерусалимском храме;

. В этот день почитается встреча Младенца Иисуса с праведным Симеоном в Иерусалимском храме; Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта. День, когда архангел Гавриил возвестил Марии о предстоящем рождении Спасителя;

День, когда архангел Гавриил возвестил Марии о предстоящем рождении Спасителя; Вербное воскресенье – 5 апреля. Этот праздник отмечает въезд Иисуса в Иерусалим, когда народ приветствовал его Пальмовыми ветвями;

Пасха – 12 апреля. Один из важнейших христианских праздников, прославляющий Воскресение Христово и победу жизни над смертью;

Один из важнейших христианских праздников, прославляющий Воскресение Христово и победу жизни над смертью; Вознесение Господне – 21 мая. День вознесения Иисуса к небу после Воскресения;

День вознесения Иисуса к небу после Воскресения; Святая Троица — 31 мая . В этот день празднуют сошествие Святого Духа на апостолов, что знаменует утверждение Церкви;

. В этот день празднуют сошествие Святого Духа на апостолов, что знаменует утверждение Церкви; Преображение Господне – 6 августа. Почитание события, когда Иисус явил свою славу на горе Фавор перед учениками;

Почитание события, когда Иисус явил свою славу на горе Фавор перед учениками; Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа. День памяти ухода Девы Марии в вечность с надеждой на воскресение;

День памяти ухода Девы Марии в вечность с надеждой на воскресение; Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября. Празднование рождения Матери Божьей;

Празднование рождения Матери Божьей; Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября. В этот день почитается благочестие;

В этот день почитается благочестие; Рождество Христово — 25 декабря. Один из важнейших христианских праздников — рождение Христа в Вифлееме.

12 самых важных праздников 2026 года по старому стилю

Рождество Христово — 7 января;

Крещение Господне – 19 января;

Сретение Господне – 15 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;

Пасха – 12 апреля;

Вознесение Господне – 21 мая;

Святая Троица – 31 мая;

Преображение Господне – 19 августа;

Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

