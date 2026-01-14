Зі Старим Новим роком 2026! Яскраві листівки та теплі привітання для рідних та друзів

Подаруйте своїм рідним гарний настрій у це свято

Сьогодні, 14 січня, українці відзначають Старий Новий рік. Зважаючи на те, що це свято не є церковною подією, його дата після переходу Української православної церкви на новий календар залишається незмінною.

Старий Новий рік українці сприймають радше як символічне продовження новорічних свят, коли можна зібратися за сімейним столом та добре провести час. Це чудова можливість привітати рідних та друзів та побажати їм всього найсвітлішого та найдобрішого!

"Телеграф" підготував добірку яскравих картинок та теплих привітань своїми словами. Надішліть їх у будь-якому месенджері й підніміть близьким настрій!

Картинки зі Старим Новим роком 2026

Привітання зі Старим Новим роком 2026

У цей особливий вечір, коли старий рік зустрічається з новим, хочу побажати вам тепла в душі, гармонії в серці та достатку в домі. Нехай Старий Новий рік принесе вам лише позитивні зміни та радісні події.

Старий Новий рік 14 січня

Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося торік, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирими.

Листівки зі Старим Новим роком 2026

Нехай це світле свято принесе у ваш будинок все те, про що ви мрієте! Старий Новий рік – свято, коли потрібно залишити позаду все погане і відкрити серце для нових і світлих змін. Щиро і від щирого серця бажаю процвітання, кохання і більше радості.

Картинки зі Старим Новим роком 2026

У Старий Новий рік нехай диво буде на порозі, стукає у двері щастя, успіх, везіння і радість. Бажаю, щоб вся ця компанія не просто гостювала, а залишилася жити в будинку. Віри в найкраще і вогню в очах!

Як привітати зі Старим Новим роком 2026

Сьогодні чудове свято – Старий Новий рік. Сьогодні можна скористатися шансом і повторно прошепотіти свої найпотаємніші бажання, задумані в ніч, і тоді вони неодмінно збудуться. І я вам бажаю знову багато здоров'я, величезного щастя і такого ж великого добробуту.

Зі Старим Новим роком 2026

"Телеграф" писав раніше, скільки вихідних та свят буде в українців у січні 2026. Список календарних дат.