Вы всю жизнь носили рубашку неправильно? Зачем на ее спине петелька

Раньше это знал каждый студент

Вы когда-нибудь задумывались, глядя на свою рубашку, зачем на кокетке (там, где сходятся лопатки) пришита маленькая тканевая петля? Этот элемент кажется незначительным в эпоху современных вешалок, но на самом деле он имеет богатую историю и вполне конкретное практическое назначение.

Этот элемент дизайна, официально называемый locker loop (петля для шкафчика), массово появился в 1960-х годах благодаря американскому бренду Gant. Изначально она была придумана для студентов Лиги плюща.

В те времена в раздевалках спортзалов и общежитий не всегда хватало плечиков. Чтобы рубашка не мялась и не пачкалась на крючке, ее вешали именно за эту петлю. Конструкция позволяла ткани сохранять форму и не допускала появления некрасивых заломов на воротнике.

Фото: Pinterest

"Индикатор" любви

Позже петелька приобрела неожиданное социальное значение. В студенческой среде она стала индикатором отношений:

Если парень срезал петельку, это означало, что он "занят" и встречается с девушкой.

Девушки в ответ иногда носили шарфы своих кавалеров.

Нужна ли она сегодня

Сегодня многие бренды сохраняют этот элемент как дань традициям классического стиля "преппи". Это не только функциональная деталь для тех, кто предпочитает вешать одежду на крючок в спортзале, но и знак того, что ваша рубашка выполнена с соблюдением канонов портновского искусства.

