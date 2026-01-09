Совсем не для красоты и стиля. Зачем на джинсах кожаные нашивки

"Отец" джинсов придумал их более 140 лет назад

Вы когда-нибудь задумывались, зачем на джинсах маленький карман или прямоугольная кожаная нашивка? В мире моды эта деталь известна как "жакрон" (jacron).

Хотя сегодня многие воспринимают знакомую всем нашивку как элемент дизайна или место для логотипа бренда, изначально ее появление было продиктовано сугубо практическими целями. "Телеграф" раскрывает детали.

Защита от "пиратов" XIX века

История кожаного патча началась в 1886 году, когда компания Levi Strauss & Co. впервые внедрила эту деталь. В то время джинсы были рабочей одеждой, которая набирала бешеную популярность, поэтому не странно, что рынок моментально заполнили низкокачественные копии. Чтобы покупатели могли с первого взгляда отличить оригинал, Леви Страусс, владелец компании Levi Strauss & Co, решил пришивать кожаную метку с уникальным клеймом.

Знаменитое изображение двух лошадей, пытающихся разорвать джинсы, наносилось именно на жакрон. Это было наглядным доказательством прочности изделия для тех, кто не умел читать.

Кожаня нашивка на джинсах с изображением двух лошадей

Помимо функции "знака качества", у нашивки были и другие задачи:

Износостойкость при креплении. В эпоху, когда джинсы носили рабочие, на пояс часто крепили тяжелые инструменты или массивные кожаные ремни. Кожаная прослойка не давала ткани деформироваться и рваться в местах наибольшего натяжения.

Идентификация при стирке. Кожа выдерживала агрессивную варку и стирку в горячей воде, в то время как бумажные или тканевые ярлыки быстро приходили в негодность. Это помогало владельцам прачечных и складов быстро определять размер и модель штанов.

Почему их не убирают сегодня

В 2026 году большинство брендов перешли на имитацию кожи — синтетические материалы или прессованную бумагу, которые визуально не отличаются от оригинала, но более этичны и дешевы в производстве. Сегодня жакрон выполняет роль "якоря" для ремня: он помогает удерживать ремень на месте и предотвращает соскальзывание ткани. Кроме того, это дань традиции — без этой детали классические джинсы выглядят "голыми" для ценителей денима.

Отметим, что не все знают о правильности стирки этих штанов. Ранее мы писали, как стирать джинсы в машинке.