Ви все життя носили сорочку неправильно? Навіщо на її спині петелька

Ви колись замислювалися, дивлячись на свою сорочку, навіщо на кокетці (там, де сходяться лопатки) пришита маленька тканинна петля? Цей елемент здається незначним в епоху сучасних вішалок, але насправді він має багату історію і цілком конкретне практичне призначення.

Цей елемент дизайну, офіційно званий locker loop (петля для шафки), з’явився масово у 1960-х роках завдяки американському бренду Gant. Спочатку вона була вигадана для студентів Ліги плюща.

У ті часи в роздягальнях спортзалів та гуртожитків не завжди вистачало плічок. Щоб сорочка не м’ялася і не бруднилася на гачку, її вішали саме за цю петлю. Конструкція дозволяла тканині зберігати форму та не допускала появи негарних заломів на комірі.

Фото: Pinterest

"Індикатор" кохання

Пізніше петелька набула несподіваного соціального значення. У студентському середовищі вона стала індикатором стосунків:

Якщо хлопець зрізав петельку, це означало, що він "зайнятий" і зустрічається з дівчиною.

Дівчата іноді носили шарфи своїх кавалерів.

Чи потрібна вона сьогодні

Сьогодні багато брендів зберігають цей елемент як данину традиціям класичного стилю "преппі". Це не тільки функціональна деталь для тих, хто вважає за краще вішати одяг на гачок у спортзалі, але й знак того, що ваша сорочка виконана з дотриманням канонів кравецького мистецтва.

