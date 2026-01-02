Зачем на мужских трусах "гульфик": что это такое и почему он нужен

Мужчины не захотели от него отказываться

Нижнее белье давно стало неотъемлемой частью гардероба, и его внешний вид кажется нам привычным и само собой разумеющимся. Мы редко задумываемся, зачем на женских трусах маленький кармашек или прорезь на мужском белье.

Ширинка на передней части мужских трусов называется гульфиком. Изначально такие отверстия появились на мужских брифах и были предназначены для удобства — они позволяли справлять нужду, не снимая одежду. Кроме того, в те времена это помогало мужчинам избежать переохлаждения при посещении туалета в плохую погоду, когда санитарные условия часто оставляли желать лучшего.

Со временем необходимость в гульфике практически исчезла: туалеты стали располагаться внутри помещений, и здоровье мужчин перестало зависеть от внешних условий. Однако от этой детали не отказались — она оказалась настолько удобной и привычной, что стала своеобразной традицией.

В 1935 году сформировался классический стиль мужских трусов, а компания Coopers Inc. выпустила первые в истории слипы с ширинкой, представив себя новаторами в производстве мужского нижнего белья. В результате эта традиция сохранилась до наших дней: дизайн мужских трусов практически не изменился, а гульфик по-прежнему остается их неотъемлемой частью. Ранее мы рассказывали, для чего на женским трусах бантик.