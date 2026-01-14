Укр

Как распознать вещий сон: 3 признака, что сновидение сбудется наяву

Ирина Семчишина
Приснился необычный, эмоциональный сон? Он может быть вещим
Многие задаются вопросом, какой сон вещий, а какой — нет. Как определить, что сновидению можно верить и то, что привиделось ночью, обязательно случится наяву? Есть три верных признака.

Во время ночного или даже дневного отдыха в голове может возникать масса картинок и ситуаций, от бытовых до самых фантастических. Но после пробуждения далеко не все это можно вспомнить, и чаще всего человек вообще считает, что ему ничего не снилось.

Но бывает совсем по-другому. Если вы вскочили с кровати в поту и с повышенным сердцебиением, есть смысл подумать о том, что хотел сказать вам ваш мозг во время сна.

3 верных признака, что сон может стать реальностью

  1. Сон вызвал шквал эмоций. Будь то радость или страх, слезы или смех — яркость впечатлений указывает на то, что сон — это подсказка, чего стоит опасаться, а на что можно рассчитывать.
  2. Яркие детали, которые долго не идут из головы, заставляют снова и снова вспоминать их.
  3. Чаще всего вещие сны снятся с четверга на пятницу, немного реже — с субботы на воскресенье.

Кстати, рассказывать о своем сне не желательно. А вот что стоит сделать:

  • если сон хороший: поблагодарите высшие силы;
  • если сон плохой, подойдите к окну и мысленно трижды скажите: "Куда ночь, туда и сон".

