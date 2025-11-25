Мертвые могут подавать вам знаки. 5 примет мистической связи

Любимая родная душа подает знаки с того света — как узнать об этом? Она может предупреждать о беде, волнуясь за вас.

Украинцы переживают огромную нестерпимую боль, и тяжелее всего тем, кто потерял своих близких. Смерть родного человека — тяжелейший опыт, и подчас только вера в нетленность души может помочь пережить это непростое время.

По многим народным поверьям и по эзотерическим знаниям, умерший человек может общаться со своими родными путем знаков, дабы предупредить о грядущей беде, вовремя остановить от необдуманного поступка или наоборот, подтолкнуть к действию. Эти знаки могут поддержать вас в горе, облегчить душевную боль и придать вам спокойствия.

5 примет, что рядом с вами умерший родной:

1. Запах, родной, знакомый, но очень неожиданный.

Возможно, ваша мама любила эти духи, или у бабушки была любимая лечебная трава, а отец курил табак именно с таким ароматом — этот запах возникает вдруг, неожиданно, заставляя вас вспомнить об этом человеке.

2. Холодок или теплое касание в закрытой комнате.

Опять-таки вдруг, совсем нежданно, в закрытом помещении возникает нечто похожее на сквозняк. Холодок пробегает по телу, привлекая внимание и требуя вспомнить о чем-то. Либо наоборот, это теплое касание, как если бы родной человек коснулся лица или погладил по голове.

3. Сон, яркий, реалистичный.

Сны бывают разные, но если то, что пришло к вам во сне, выглядело очень реалистично, ярко, вам запомнилась каждая деталь — стоит подумать о значении сновидения. Считается, если покойная душа передает конкретные указания, просьбы — так оно и есть. И чем добрее и ласковее умерший, тем лучше.

4. Вы думаете об умершем, и тут появляется птичка, перья или монеты.

Удивительные приметы о том, что покойный родственник заботится о вас, заключаются в синхронности появления вместе с этими мыслями некоторых вещей. Например, если на вашей дороге неожиданно появляется перышко или несколько перьев, считается, что это к добру, что о вас заботятся высшие силы. Монеты (или очень старые, или очень блестящие) — к денежному подарку, к тому, что в тяжелый момент о вас позаботится кто-то обеспеченный. Ну а про птичек-вестников не слышал только ленивый. "Птичка чирикает к доброй весточке", — часто приговаривали вслух наши бабушки и дополняли про себя, что это любимая душа с того света подает знак.

5. Электроприборы — проводники с того света.

С развитием цивилизации и приметы стали более технологичными. Странно? Отнюдь. Говорят, бывают случаи, когда с незнакомого номера идет звонок, и среди шума эфиров можно расслышать родной до боли голос. Или когда лампочка начинает странно мерцать, или какая-то техника включается-выключается ни с того, ни с сего.

Все эти моменты могут случаться абсолютно со всеми в любое время, но если именно вы, именно сейчас находитесь в чрезвычайном волнении — задумайтесь об этом.

Верить в подобные приметы или нет, дело сугубо личное. И как говорится в Библии, по вере вашей да будет вам.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, какие травы и деревья сажали наши предки, чтобы стать богаче.