Пять верных примет, что вы под защитой ангела

Есть пять признаков, на которые стоит обратить внимание

В сложные времена уставшие от страданий люди поневоле обращают глаза в небо в поисках защиты. Но как узнать, что вас оберегают ангелы-хранители? Есть пять примет, в которые верили наши предки.

1. Ощущение присутствия

Как бы сложно не приходилось, у некоторых людей есть почти постоянное ощущение, что рядом кто-то есть. Иногда можно услышать свое имя или чей-то голос, обращенный именно к вам. В пустой комнате движение воздуха, как будто кто-то прошел рядом. Не стоит пугаться, это просто предупреждение о том, что вы не одни и защита близко.

2. Бабочки и радуга

Вы первым замечаете радугу, или на вас часто садятся бабочки. Эти же символы могут появляться во сне, явственно и ярко. Все это — хорошая примета от посланников свыше.

3. Повторяющиеся цифры

Иногда в разных ситуациях на глаза попадаются одни и те же цифры, будь то время суток или дата на календаре, сказанное вслух прохожим или другая случайность. Если повторяются одни и те же цифры, стоит запомнить их, возможно, это предупреждение о большом событии.

4. Монета на дороге

Найденная на дороге монета, особенно если она очень блестящая или наоборот очень старая, является сама по себе хорошей приметой. Но кто-то убежден, что таким способом ангел подает весточку о грядущем финансовом пополнении или удачной сделке.

5. Перья в волосах

Удивительно, но иногда в волосах появляется перышко, неизвестно откуда и неизвестно как. Если такое часто повторяется, то это тоже верная примета, что вас оберегают свыше, а перышко как будто из крыльев ангела.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие приметы могут говорить о том, что мертвые пытаются подать вам знаки.