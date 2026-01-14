Рус

Як розпізнати віщий сон: 3 ознаки, що сновидіння здійсниться наяву

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наснився незвичайний, емоційний сон? Він може бути віщим
Наснився незвичайний, емоційний сон? Він може бути віщим. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Багато хто запитує, який сон віщий, а який — ні. Як визначити, що сновидінню можна вірити і те, що наснилося вночі, обов’язково станеться наяву? Є три вірні ознаки.

Під час нічного чи навіть денного відпочинку в голові може виникати маса картинок та ситуацій, від побутових до найфантастичніших. Але після пробудження далеко не все це можна згадати, і найчастіше людина взагалі вважає, що їй нічого не снилося.

Але буває зовсім інакше. Якщо ви схопилися з ліжка в поті та з підвищеним серцебиттям, є сенс подумати про те, що хотів сказати вам ваш мозок під час сну.

3 вірні ознаки, що сон може стати реальністю

  1. Сон викликав шквал емоцій. Будь то радість чи страх, сльози чи сміх – яскравість вражень вказує на те, що сон – це підказка, чого варто побоюватися, а на що можна розраховувати.
  2. Яскраві деталі, які довго не йдуть із голови, змушують знову і знову згадувати їх.
  3. Найчастіше пророчі сни сняться з четверга на п’ятницю, трохи рідше — із суботи на неділю.

До речі, розповідати про свій сон не бажано. А ось що варто зробити:

  • якщо сон хороший: подякуйте найвищим силам;
  • якщо сон поганий, підійдіть до вікна і подумки тричі скажіть: "Куди ніч, туди і сон".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що мертві намагаються подати знак вам із того світу — народні прикмети.

Теги:
#Сон #Народні прикмети